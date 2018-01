Tukholman lähistöllä räjähdyksessä vammoja saanut mies kuoli – Aftonbladet: käsikranaatti

Yli 30 ihmistä on kateissa öljytankkerin ja rahtilaivan törmättyä Kiinan itärannikolla, parisataa kilometriä Shanghaista itään. Asiasta kertoneen liikenneministeriön mukaan tankkeri syttyi tuleen törmäyksen jälkeen ja aluksen 32-jäseninen miehistö on kateissa. Rahtilaivan miehistö on saatu pelastettua.

Öljytankkerin miehistöön kuuluu ministeriön mukaan 30 iranilaista ja kaksi bangladeshilaista. Tankkerissa on lastina 136 000 tonnia kondensaattia. Kiinan televisiossa näytettiin kuvaa rajusti palavasta aluksesta ja paksuista savupilvistä.

Kiinan viranomaiset ovat lähettäneet turmapaikalle kahdeksan alusta auttamaan pelastustöissä ja Etelä-Korea on lähettänyt lentokoneen ja rannikkovartioston aluksen, kertoi uutistoimisto Xinhua.

STT-AFP, Peking

