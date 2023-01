Tukholmassa jo toinen räjähdys tällä viikolla

Ruotsissa Tukholmassa on jälleen räjähtänyt. Räjähdys tapahtui Kistassa Tukholman luoteisosassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Räjähdys oli verrattain voimakas, ja räjähdyksen kohteena ollut rakennus kärsi mittavia vahinkoja. Ainakin kolme kerrosta on vaurioitunut. Kukaan ei asunut rakennuksessa, joka on ilmeisesti toimistokäytössä. Kukaan ei myöskään loukkaantunut räjähdyksessä. Tapahtumapaikan lähellä ole asuinrakennuksia.

Alue on eristetty ja paikalla on poliisin pommiryhmä. Poliisi on kuullut useita henkilöitä, joita on tavattu räjähdyspaikan läheltä, mutta ketään ei aamulla ollut otettu kiinni.

POLIISILLA ei heti räjähdyksen jälkeen ollut käsitystä siitä, kuka tai ketkä sen takana voisivat olla.

Poliisi sai hälytyksen paikalle hieman ennen puolta viittä aamulla paikallista aikaa.

Tukholmassa räjähti myös eilen, Södermalmilla sijaitsevan ravintolan edustalla. Tämäkään räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta rakennus vaurioitui pahoin.