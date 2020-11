Tukholmassa testattiin viime viikolla noin 42 000 ihmistä, joka viides oli koronaviruksen kantaja

Koronaviruksen toinen aalto leviää vauhdilla Ruotsissa. Viime viikolla pääkaupunki Tukholmassa testattiin noin 42 000 ihmistä, joista joka viides eli noin 8 400 ihmistä oli viruksen kantaja. Asiasta kertoo Dagens Nyheter. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toissa viikolla tartunnan saaneita Tukholman alueella testatuista oli 16,3 prosenttia ja sitä edellisellä viikolla 8,4 prosenttia.

Lehden mukaan myös sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on kasvanut hurjasti. Tukholman alueen ylilääkärin Johan Brattin mukaan sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on yli kaksinkertaistunut viime viikon aikana, mikä on enemmän kuin viranomaiset ovat odottaneet.