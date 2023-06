Tuleva hallitus leikkaa roimasti kehitysyhteistyöstä

Kehitysyhteistyöhön kaavaillaan leikkauksia, jotka nousisivat kohti vaalikauden loppua. Perjantaina julkistetun hallitusohjelman mukaan vuonna 2027 pysyvä säästövaikutus kehitysyhteistyön määrärahoihin olisi reilut 280 miljoonaa euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jos mukaan lasketaan lainamuotoinen tuki, säästöksi tulee yhteensä 340 euroa.

Leikkaus tehdään asteittain sen vuoksi, että Suomella on erilaisia sitoumuksia ja sopimuksia, eikä niitä haluta katkaista.

Varsinaisista kehitysyhteistyövaroista on tarkoitus siirtää pois Ukrainaan annettava humanitaarinen apu, joka on ollut sen osa. Sen vuoksi leikkaus näyttää isommalta kuin onkaan. Ukrainan humanitaariseen apuun on suunniteltu noin 60 miljoonaa euroa vuodessa lisää.

Varsinainen kehitysyhteistyömääräraha on tälle vuodelle 713 miljoonaa euroa, ja se sisältää tuen Ukrainaan. Jos tuleva hallitus ei tekisi leikkauksia, kehitysyhteistyön määrärahat kasvaisivat julkisen talouden suunnitelman mukaan noin 880 miljoonaan euroon vuonna 2027.

Ratkaisusta tuli kompromissi puolueiden eri tavoitteista. Kehitysyhteistyörahojen leikkaukset oli ainakin julkisuuteen yksi hallitusneuvotteluiden suurimmista kiistakapuloista.

Erityisesti perussuomalaiset vaati merkittäviä leikkauksia kehitysyhteistyöhön. RKP taas vastusti isoja leikkauksia, mutta myöntyi matkan varrella leikkauksiin.

Suomi ei jaa kehitysapua hallinnoille, jotka tukevat Venäjän hyökkäyssotaa. Ukraina on hallituskaudella suurin kehitysyhteistyön ja humanitaarisen auttamisen kohde.

TULEVA hallitus aikoo myös odotetusti kiristää Suomen turvapaikkapolitiikka.

- Suomi on viime vuosina ollut ainoa väljempää maahanmuuttopolitiikkaa toteuttava Pohjoismaa. Tämä muuttuu nyt, kansainvälisten sopimusten ja EU-oikeuden raameissa, sanoi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, joka esitteli hallitusohjelman maahanmuuttolinjauksia tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään. Palautuksia vauhditetaan, ja pakolaiskiintiö laskee 500:aan nykyisestä 1 050:stä.

Työperäisen maahanmuuton hallitus haluaa Purran mukaan pitää hallittuna ja valikoivana, jotta sen julkistaloudelliset vaikutukset olisivat Suomelle positiiviset. Lisäksi muun muassa perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennetaan, Purra kertoi.