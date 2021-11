Tulevatko työkaverin palkkatiedot avoimiksi? – nyt puhuvat ministerit

Palkka-avoimuuslainsäädäntöä valmistellut työryhmä ehdotti eilen, että tasa-arvolaissa lisättäisiin henkilöstön, henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia palkoista. DEMOKRAATTI Demokraatti

Esimerkiksi palkkasyrjintäkiellon toimeenpanoa tehostettaisiin siten, että sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää epäilevällä työntekijällä olisi oikeus saada mahdollisen syrjinnän arviointia varten toisen työntekijän palkkatietoja suoraan työnantajalta.

Työnantajapuolelta älähdettiin välittömästi. Esimerkiksi EK:ssa katsotaan, että lakimuutokset voisivat johtaa palkkojen epäreiluun tasapäistämiseen, koska työnantajat eivät uskaltaisi palkita työntekijöitään perusteettomien syrjintäriitojen pelossa. Suomen Yrittäjät toi myös kriittisen kantansa julki.

Työntekijäpuolen suhtautuminen esityksiin on ollut yleissävyltään myönteinen.

Erimielinen työryhmä luovutti raporttinsa pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistille (r.).

– Nyt meillä on hallituksen sisällä poliittinen käsittely edessä. Siellä otetaan kantaa siihen, onko tämä sellaisenaan hyväksyttävissä ja lähetetään lausuntokierrokselle vai tuleeko siihen muutoksia. Se prosessi on vasta nyt käynnistymässä, Blomqvist sanoi tänään Demokraatille.

Blomqvist sanoo ymmärtävänsä niin työntekijä- kuin työnantajapuolenkin ääniä.

– Minusta työryhmä on tehnyt hyvää työtä vaikeassa tilanteessa, kun tiedetään että on erilaisia näkemyksiä… Kyllä minusta tämän pohjalta on löydettävissä – toivon niin ja uskon niin – sellainen esitys, joka voidaan lähettää lausunnoille ja tuoda eduskuntaan.

Paljon julkisuudessa puhuttaneesta oikeudesta saada palkkasyrjintää epäillessä tietoa työtoverin palkasta Blomqvist kommentoi kierrellen ja kaarrellen.

– Tällaisissa palkkasyrjintätilanteissa pitää olla mahdollisuus puuttua niihin. Tämä on yksi ehdotus. Nykytilannehan on sellainen, että nyt täytyy tasa-arvovaltuutetun kautta saada tietoa. Mutta sellaisia mielipiteitä ja näkemyksiä on nyt ollut, että tämä on liian monimutkainen ja byrokraattinen järjestelmä ja se työllistää myös tasa-arvovaltuutettua liian paljon. Sen takia nyt on tuotu tällainen esitys. Uskon, että tässä on nyt ainekset sellaiseen esitykseen, joka on tasapainoinen, mutta parantaa myös syrjintää epäilevän tilannetta ja voidaan puuttua palkkasyrjintään.

Blomqvist muistuttaa, että hallitusohjelmassa sanotaan, että myös yksittäisen työntekijän tosiasiallista mahdollisuutta saada tietoa palkkasyrjintätilanteessa on parannettava.

– Kyllä tämä nyt vastaa siihen, mutta onko tämä nyt sitten se lopullinen muoto, sitä täytyy nyt yhdessä hallituskumppanien kanssa miettiä.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kommentoi myös asiaa Demokraatille tänään eduskunnassa.

– Minusta on tärkeätä palkkasyrjinnän estämiseksi, että palkkatiedot olisivat saatavilla niin kuin sitä nyt on esitetty eli kun epäilee. Minulla on täysi tuki Blomqvistille viedä eteenpäin tätä asiaa.

Työryhmä esityksen pääasiallisena tavoitteena on estää sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää ja edistää samapalkkaisuuden toteutumista. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman työelämän tasa-arvon parantamista koskevan tavoitteen palkka-avoimuuskirjaukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 21.8.2020 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman palkka-avoimuuskirjaukseen perustuvat muutokset tasa-arvolakiin. Työryhmä asetettiin 31.3.2021 asti. Toimikautta jatkettiin 31.8.21 asti.

Toimittajat: Simo Alastalo, Johannes Ijäs