”Tulipalojen sammuttamisen sijaan tulisi ratkaista työvoimapulan ongelma” – JHL vaatii kohtuutta varhaiskasvattajien työvuorojen vaihtoihin

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n mukaan pula varhaiskasvattajista aiheuttaa psykososiaalista kuormitusta työntekijöille. Koska sijaisia ei ole tarpeeksi, on liiton mukaan ajauduttu tilanteeseen, jossa työnantaja jatkuvasti muuttaa jo vahvistettuja työvuoroja lain mukaisen henkilöstömitoituksen täyttämiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

JHL:n mukaan jatkuvan kiireen lisäksi työntekijöitä kuormittavat työpäivien muutokset ja pidennykset, jotka ovat lisääntyneet huomattavasti. Liitto muistuttaa tiedotteessa, että usein yllättäen ja nopeasti eteen tulevat vuorojen vaihdot vaikeuttavat työn ja muun elämän yhteensovittamista ja ovat aina pois työntekijän omasta ajasta ja työstä palautumisesta. Jatkuva venymisen vaatimus uuvuttaa.

– Jotta työkyky säilyy, tarvitsee jokainen työntekijä aikaa levolle ja palautumiselle. Elämässä on oltava muutakin kuin pelkkää työntekoa, JHL:n kasvatus- ja ohjausalan ammattialatoiminnan asiantuntija Sanna Pihakivi sanoo tiedotteesssa.

Työkyvyn tukemisesta huolehtiminen on JHL:n mukaan erityisen tärkeää aloilla, joilla on jo valmiiksi työvoimapula.

JHL muistuttaa, että jatkuvat työvuorojen muutokset ovat työaikalain ja työehtosopimusten vastaisia. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Vahvistettuun luetteloon voi tehdä muutoksia vain perustellusta syystä.

– Vahvistuksen jälkeen työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyyn liittyvistä painavista syistä, Pihakivi huomauttaa.

Pihakivi muistuttaa myös, että lähtökohtaisesti laadittu työvuoroluettelo sitoo sekä työnantajaa että työntekijää.

Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat venyneet riittävästi.

VARHAISKASVATUKSEN henkilöstöpula täytyy JHL:n mielestä pystyä ratkaisemaan muulla tavalla kuin työvuorojen muuttamisilla. JHL huomauttaa liiton nostaneen päivähoidon kriisin esiin useaan otteeseen.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on esimerkiksi noin vuosi sitten todennut, että varhaiskasvatus on laadukasta, mutta tilanne on heikentynyt nopeasti, koska henkilöstöpulaa ei ole kyetty ratkaisemaan pysyvästi.

Niemi-Laine vaati tuolloin nopeita toimia alan kriisiytymisen välttämiseksi sekä lasten turvallisen päivähoidon takaamiseksi. JHL on vaatinut myös selkeää palkkaohjelmaa, jolla varhaiskasvatustyö tehdään houkuttelevaksi.

– Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat venyneet riittävästi. Tulipalojen sammuttamisen sijaan tulisi välittömästi ratkaista tämän hetken huutavan työvoimapulan ongelma. Varhaiskasvattajien työn arvostus, työhyvinvointi sekä alan työolot pitää saada pikimmiten kuntoon, Niemi-Laine painottaa tiedotteessa.