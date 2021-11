Tulkit saivat tarpeekseen: työnseisaus huonoja kilpailutuksia vastaan – ”Tulkkaustaito ei ole vain kielitaitoa”

Tulkit järjestävät kolmen minuutin työnseisauksen 25.marraskuuta. Mielenilmauksella vastustetaan huonoja työehtoja ja julkishallinnon lähes pelkästään hintaan perustuvia kilpailutuksia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Työnseisauksen takana ovat Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistys Kieliasiantuntijat ry. Tiedotteen mukaan työnseisaus on poikkeuksellinen, sillä se koskee kaikkia tulkkeja ja siihen osallistuu niin palkansaajia kuin ammatinharjoittajia. Työnseisauksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota epäkohtiin muun muassa tulkkauspalveluiden kilpailutuksissa ja tulkkien työ- ja sopimusehdoissa.

Työnseisaus tapahtuu torstaina 25.marraskuuta kello 10.20. Työnseisauksen aikana työtehtävissä oleva tulkki ei tulkkaa, vaan lukee ääneen yhteisen julkilausuman.

”Me tulkit vaadimme, että julkishallinto – eli kunnat, sairaanhoitopiirit ja valtio – ostaa laadukasta tulkkausta eikä vain halvinta mahdollista”, julkilausumassa vaaditaan.

”Tällä hetkellä liian moni kunta, sairaanhoitopiiri tai muu julkinen taho ostaa tulkkauspalveluita halvimmalta tarjoajalta laadusta välittämättä.”

Tämä on tiedotteen mukaan johtanut holtittomaan hinnalla kilpailuun ja hintojen syöksykierteeseen niin, ettei ammattilaisten enää kannata pysyä tai kehittyä työssään.

”Julkishallinnon on kannettava sosiaalinen vastuunsa palveluidensa hankinnassa.”

Julkilausumassa ja työnseisausta koskevassa tiedotteessa painotetaan, että tulkkaustilanteessa tulee käyttää koulutettua ammattilaista. Näin ei tällä hetkellä aina ole, vaan tulkkina voi toimia kuka tahansa.

”Tulkkaustilanteissa on kyse oikeusturvasta, kielellisistä oikeuksista, potilasturvallisuudesta ja lasten oikeuksista. Jotta viestintä onnistuisi, tarvitaan ammattitulkkeja. Laissa ei kuitenkaan määritellä, kuka on ammattitaitoinen asioimistulkki. Oikeustulkeille on rekisteri, mutta sitä ei ole pakko käyttää”, julkilausumassa sanotaan.

”Tulkkaustaito ei ole vain kielitaitoa. Koulutettu tulkki hallitsee työkielensä ja tulkkaustaidon. Hän tuntee tulkattavan kielen kulttuurin ja yhteiskunnan. Hän tuntee tulkattavan aihepiirin. Hän noudattaa ammattietiikkaa. Ammattitulkki on saanut koulutuksen työhönsä kuten lääkäri, lakimies tai sosiaalityöntekijä.”

Julkilausumassa nostetaan esiin, että tulkkien työ- ja sopimusehdot käytännössä sanellaan heille ilman aitoa neuvottelua. Kieliasiantuntijat linjaa, että kaikkien tulkkausalan yritysten tulisi neuvotella työntekijöidensä ja alihankkijoidensa kanssa aidosti työn ehdoista.

”Kieliasiantuntijat ry:n keväällä 2021 tekemän puhuttujen kielten tulkkien ansiotasokyselyn mukaan noin puolet kyselyyn vastanneista ei pysty neuvottelemalla vaikuttamaan ansiotasoonsa tai sopimusehtoihinsa”, tiedotteessa kerrotaan.

Tulkit vaativat tasavertaista neuvotteluasemaa tulkkien ja tulkkauspalveluja tarjoavien yritysten välillä etenkin puhuttujen kielten puolella.

”Työnseisauksella viestitään, että tulkit ovat saaneet tarpeekseen sopimusehtojen sanelusta. Tulkkien tilanne työelämässä on heikentynyt jatkuvasti ja todella pitkään. Iso osa tulkeista kokee olevansa voimattomia yrityksiä vastaan. Vaikutusvalta omiin sopimusehtoihin on pieni.”

Tiedotteen mukaan työnseisaus kohdentuu ennen kaikkea kuntiin, sairaanhoitopiireihin ja valtion muihin organisaatioihin, joille tulkit tuottavat palveluita.

”Lähes kaikki organisaatiot ovat kilpailuttamassa tulkkauspalveluita lähiaikoina, sillä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin puitesopimus päättyy vuonna 2022. Lisäksi tulossa on 21 uutta hyvinvointialuetta, jotka kilpailuttavat tulkkauspalvelunsa, myös vammaisten tulkkauspalvelut. Sillä, miten nämä kilpailutukset laaditaan, on merkitystä tulkkien tulevalle työelämälle.”