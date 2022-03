Tulkkauspalveluissa on paljon kehitettävää – kyse on lakisääteisestä perusoikeudesta

– Monen kuulo- ja puhevammaisen henkilön oikeus tulkkauspalveluihin jää valitettavasti tänä päivänä toteutumatta. He kokevat sen vuoksi arjessaan usein esteitä ja epätasa-arvoa palvelujen saavutettavuudessa. Kyse on ennen kaikkea oikeudesta omaan kieleen ja kommunikointiin, kansanedustaja (sd.) ja eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) sanoo. DEMOKRAATTI Demokraatti

Paljon on puhuttu viittomakielisten henkilöiden tulkkauspalvelujen puutteista, mutta puutteita on myös esimerkiksi kirjoitustulkkauksessa ja puhetulkkauksessa. Laaja joukko vammaisjärjestöjä on hiljattain jättänyt sosiaali- ja terveysministeriölle vetoomuksen vammaisten tulkkauspalveluiden kokonaistilanteen arvioinnin pikaisesta käynnistämisestä.

Tulkkauspalvelut eivät ole ylimääräisiä etuuksia, vaan lain turvaamia palveluita.

Mäkisalo-Ropposen mukaan selvityksessä pitäisi huomioida kaikki tulkkausmuodot, jotta luodaan ajantasainen kokonaiskuva ja voidaan ryhtyä riittäviin ja oikein kohdentuviin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi sekä tulkkauspalvelujen varmistamiseksi tulevaisuudessa.

– Meidän tulee muistaa, että tulkkauspalvelut eivät ole ylimääräisiä etuuksia, vaan lain turvaamia palveluita, jotka mahdollistavat vammaisille henkilöille täysimääräisen osallistumisen yhteiskuntaan ja kommunikoinnin esimerkiksi terveydenhuollon tai viranomaisten kanssa, Mäkisalo-Ropponen sanoo.

– Jotta perustuslailliset palvelut voidaan kattavasti tarjota kaikille, meidän on pystyttävä paremmin huomioimaan esimerkiksi kuulo- ja puhevammaisten asema palvelujen käyttäjinä. Erityisen tärkeää tämä on ottaa kattavasti huomioon nyt sote-uudistuksessa ja parhaillaan menossa olevien tulevien hyvinvointialueiden valmistelussa. Samoin esimerkiksi perusopetuksen järjestämisessä monin paikoin kunnissa ei osata arvioida lapsen tarvetta avustajapalveluille, mikä olisi hänen kielellisiin tarpeisiinsa nähden riittävää. Minkä vuoksi hän ei voi täysimääräisesti osallistua opetukseen.

– Palvelujen turvaaminen ja kattavan kommunikaation mahdollistaminen kaikille on ihmisoikeus. Toivottavasti järjestöjen huolet otetaan vihdoin vakavasti, sillä kysymys on ihmisoikeuksista, kielellisistä oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta, Mäkisalo-Ropponen päättää.