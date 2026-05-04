Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

4.5.2026 13:24 ・ Päivitetty: 4.5.2026 13:24

Tulli: Itärajalta lomautetaan noin sata työntekijää

MIKKO STIG / LEHTIKUVA

Tulli lomauttaa toistaiseksi noin sata työntekijää itärajalta yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena, kertoo Tulli tiedotteessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tullin mukaan lomautettavista työntekijöistä enintään 45 työskentelee Nuijamaalla, 41 Imatralla ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla.

Tulli sanoo lomauttavansa työntekijöitä, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina eikä näkymää niiden avautumiselle ole.

Jatkossa varaudutaan siihen, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka aukeaisi nopeahkolla aikataululla rajaliikenteen käynnistyessä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
5.5.2026
Näkkäläjärvi: Uudella poliittisella ohjelmalla kohti 2030-lukua
Lue lisää

Useita kirjoittajia

Mielipiteet
4.5.2026
Lapsiperheköyhyys uhkaa yhä useampia – lapsi unohtuu usein talouspolitiikan päätöksissä
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
5.5.2026
Arvio: Turun undergroundin dinosaurus kirjoittaa kuin rappioromantikko Charles Bukowski
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU