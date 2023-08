Tulli paljasti laajamittaisen huumeiden salakuljetuksen Espanjasta Suomeen – suurin takavarikko tehtiin helsinkiläisestä itsepalveluvarastosta

Tulli tutkii laajamittaista marihuanan ja hasiksen salakuljetusta Espanjasta Suomeen kaupallisen rahtiliikenteen kautta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esitutkinnan aikana Tulli on tehnyt etsintöjä ja kiinniottoja niin pääkaupunkiseudulla kuin Jyväskylässä. Epäiltynä on kahdeksan ihmistä. Kolme epäiltyä on suomalaisia, muut ulkomaiden kansalaisia.

Suurin takavarikko tehtiin helsinkiläisestä itsepalveluvarastosta, josta löytyi noin 90 kiloa marihuanaa ja kymmenen kiloa hasista. Tullin mukaan huumausaineet oli kätketty reppuihin. Reppuja on takavarikoitu esitutkinnassa lähes 400 kappaletta.

Lisäksi etsinnöissä on takavarikoitu kaksi luvatonta käsiasetta ja 45 000 euroa käteistä, jonka epäillään olevan peräisin huumekaupasta.

Tulli epäilee salakuljetusorganisaation tuoneen marraskuusta eteenpäin Suomeen vähintään 280 kiloa marihuanaa ja hasista. Näiden katukauppa-arvoksi Tulli arvioi noin neljä miljoonaa euroa.

Tullin mukaan huume-erät salakuljetettiin maateitse Keski-Euroopan läpi Suomeen.

- Jälleen kerran salakuljettajat ovat käyttäneet hyväksi laillista rahtiliikennettä huumeiden kuljettamisessa. Kuljetusyhtiötä ei epäillä osallisuudesta salakuljetukseen, sanoo tutkinnanjohtaja, tulliylitarkastaja Janne Kallio tiedotteessa.

Kotimaisen viranomaisyhteistyön lisäksi tietoja on vaihdettu Espanjan, Hollannin ja Saksan viranomaisten kanssa, Kallio kertoo.