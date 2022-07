Tulli: Suomen kautta yritetään yhä ujuttaa pakotetavaraa Venäjälle – myös sotilaskäyttöön sopivia tarvikkeita jää haaviin

Tulli on aloittanut yli 130 esiselvitystä Venäjälle tai Valko-Venäjälle matkalla olleista, EU-pakotteiden alaisista tavaraeristä. Moni täällä pysäytetty tuote sopisi myös sotilaskäyttöön. Petri Korhonen Demokraatti

Tulli kertoo, että rikostutkintaan asti on edennyt jo noin 80 kuljetustapausta. Ukrainan sodan alkamisen jälkeen EU tiukensi Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisia kauppapakotteitaan. Vaikka rajoituksista on tiedotettu näkyvästi, monet kansainväliset vientiyhtiöt kokeilevat yhä onneaan EU:n raja-alueilla.

– Pietarin läheisyys vaikuttaa meillä hyvin paljon. Yrittäjiä riittää ja määrät ovat olleet nyt kesän alussa kasvussa, kertoo tullirikostutkinnan päällikkö, valvontajohtaja Hannu Sinkkonen Demokraatille.

Aiemmin, tavallisina vuosina kauppapakotteisiin liittyviä tutkintoja on Suomen tullissa ollut yleensä vain kymmenkunta.

Tänä keväänä Suomessa esiselvitykseen on Tullin mukaan päätynyt erityisesti elektroniikkatuotteita, kuten tietokoneita, puhelimia, reitittimiä ja mikropiirejä sekä -ohjaimia. Näiden lisäksi myös veneitä ja veneilytarvikkeita on jäänyt satamissa tullin haaviin.

– Jotkut veneet eivät ole varsinaista vientitavaraa, vaan ne ovat olleet Suomessa talven aikana huollossa ja säilytyksessä. Omistajat ovat yrittäneet kuljettaa tai purjehtia niitä takaisin Venäjälle, Sinkkonen kertoo.

Nämä luokitellaan kuitenkin EU:n pakotelistan mukaisesti ylellisyystavaroiksi, joiden matka pysähtyy rajalle. Ylellisiksi lasketaan arvoltaan yli 300 euron tuotteet, kuten älylaitteet, korut, luksusmuoti ja arvotavarat. Näistä on tehty parikymmentä rikosilmoitusta.

Osa Tullin pysäyttämistä tarvikkeista on Sinkkosen mukaan sellaisia, joita myös viranomaisten ja sotilaiden tiedetään Venäjällä tai Valko-Venäjällä käyttävän. Jos on syytä epäillä, että tavara on menossa muille kuin siviileille, sen matka pysähtyy vuorenvarmasti Suomeen.

– Käytämme näiden kaksikäyttötuotteiden selvittelyssä paljon kansainvälistä yhteistyötä, Sinkkonen sanoo.

Sotilaskäyttöön kelpaavien erikoistavaroiden markkinat ovat ilmeisesti niin tuottavia, että näitä kannattaa yrittää ujuttaa Venäjälle takavarikointiriskeistä huolimatta.

Kaikista tänä keväänä Suomessa pysäytetyistä vientieristä nelisenkymmentä on myös päästetty jatkamaan matkaansa. Niiden rahtaus on alkanut jo ennen pakotteiden voimaantuloa, jolloin Tullin mukaan tekoa ei voi juridisesti pitää tahallisena pakotteiden kiertoyrityksenä.

Sen sijaan kiellettyjen venäläistuotteiden vientiyritykset Suomen kautta länteen ovat muuttuneet hyvin harvinaisiksi. Sinkkosen mukaan tähän vaikuttaa todennäköisesti muunkin idästä tulevan rahti- ja turistiliikenteen romahtaminen.