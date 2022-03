Tulli: Venäjän vientikuljetusten määrä puolittui viikossa – taustalla EU:n asettamat pakotteet

Venäjälle suuntautuva vienti on laskenut rajusti Ukrainan sodan alettua, kertoo Tulli. Vienti-ilmoitusten määrä on ollut viime viikolla noin 300 päivässä, kun normaalisti ilmoituksia kertyy päivittäin noin 700. Tuonti on toistaiseksi jatkunut ennallaan.