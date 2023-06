Tunnelmat Sunilassa ovat murheelliset: ”Tehtaan taru on näillä näkymin ohi”

Suunnitelma Sunilan sellutehtaan sulkemisesta tuli tehtaan väelle yllätyksenä ainakin aikataulunsa puolesta, kertoo varapääluottamusmies Marko Kaitasuo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tehtaan väki kutsuttiin koolle aamukahdeksan jälkeen, ja tilaisuus pidettiin ennen kymmentä. Työntekijät saivat tiedon tehtaan suunnitellusta sulkemisesta vähän ennen pörssitiedotteen julkaisua.

Metsäyhtiö Stora Enso suunnittelee Kotkassa sijaitsevan Sunilan sulkemista osana laajempia rakenneuudistuksia. Sunilan tehdas työllistää noin 270 ihmistä, ja sen sulkeminen koskisi noin 250 työntekijää.

Kaitasuo tietää kokemuksesta, että kyseessä on rankka uutinen. Noin 50 vuotta Kotkassa asunut Kaitasuo oli tehtaalla töissä myös 2009, jolloin Stora Enso ilmoitti Sunilan tehtaan sulkemisesta edellisen kerran.

Tuolloin yhtiö pyörsi päätöksensä vielä saman vuoden aikana. Nyt Kaitasuo ei usko ihmepelastukseen, vaikkei hän haluaisi pitää ennakoitua sulkemista sataprosenttisen ehdottomana.

- Ei jaksa uskoa. Tilanne on vaikea, hän sanoo STT:lle.

STORA ENSO on kertonut synkkiä uutisia pitkin vuotta. Yhtiö on arvioinut tuloksensa vähintään puolittuvan viime vuodesta, ja se on päättänyt aiemmissa muutosneuvotteluissa lomautusten mahdollisuudesta.

Lomautukset ennättivät koskemaan myös Sunilaa. Tehtaan kaikkien työntekijöiden lomautuksen oli tarkoitus alkaa ensi kuussa ja kestää kolme kuukautta.

- Olisin ajatellut, että lomautusten aikana olisivat tulleet näin huonot uutiset. Ne tulivat nyt nopeammin, Kaitasuo sanoo.

Hän kertoo, että tehtaan tuotanto ajettiin alas vapun jälkeen, eli se on ollut hiljaisena puolitoista kuukautta.

- Jos muutosneuvottelut menevät työnantajan esityksen mukaisesti, tehdas ei tule enää käynnistymään. Sen taru on näillä näkymin ohi, Kaitasuo sanoo.

- Kyllä tälle kaupungillekin on iso merkitys, kun muuttotappiota on ollut vuosia, niin ei tämä ainakaan paranna tilannetta.

STT / Ilkka Hemmilä