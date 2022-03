”Tuntuu, että monet puntaroivat nyt entisiä ja nykyisiä Nato-kantojaan” – Vasemmistoliitto avaa sisäisen Nato-keskustelunsa

Vasemmistoliitto käynnistää sisäisen Nato-keskustelunsa lauantaina, kun puolueen puoluevaltuusto kokoontuu Helsingissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puoluevaltuustossa keskustellaan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen myötä muuttuneesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, mutta puoluesihteeri Mikko Koikkalaisen mukaan mitään päätöksiä aiheen tiimoilta ei ole luvassa.

- Varasimme erikseen aikaa ulko- ja turvallisuuspoliittiselle keskustelulle, koska ihmisillä on nyt selvästi tarve keskustella asiasta, Koikkalainen kertoo STT:lle.

Kysymys Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä on hallituksessa istuvalle vasemmistoliitolle herkkä, sillä puolue on perinteisesti ollut jäsenyyttä vastaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin muuttanut vasemmistoliiton kannattajienkin kantoja, sillä esimerkiksi Ylen maanantaina julkistaman kyselyn perusteella vasemmistoliiton äänestäjien joukossa Naton kannattajia ja vastustajia on nyt suunnilleen yhtä paljon. Kaikkien muiden eduskuntapuolueiden kannattajien enemmistö on Nato-jäsenyyden kannalla.

Puoluevaltuustossa kuullaan lauantaina myös vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin linjapuhe, jossa hän käsittelee ajankohtaista turvallisuuspoliittista tilannetta.

Avoin suhtautuminen lisääntynyt

Andersson ei ole tuonut julki omaa kantaansa Nato-kysymykseen mutta puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo arvioi tällä viikolla Helsingin Sanomille, että Suomi olisi paremmin turvassa sotilasliiton ulkopuolella kuin sen jäsenenä. Saramon mukaan Suomen jäsenyyspyrkimys voisi myös lisätä Ukrainan kriisin eskaloitumisen riskiä.

Saramo korosti, ettei hänen kielteinen kantansa ole ehdoton eikä hän ole lyönyt sitä lukkoon.

STT:n haastattelemien vasemmistoliiton piirien puheenjohtajien mukaan puolueen kenttäväen Nato-näkemyksissä ei ole ollut havaittavissa mitään äkkikäännöstä Venäjän hyökkäyksen jälkeen, mutta avoin suhtautuminen jäsenyyttä kohtaan tuntuu lisääntyneen.

- Moni odottaa eduskunnalle annettavaa selontekoa, ja vasta sitten lyödään kantoja lukkoon. Vasemmistoliittolaiset ovat pohtivaista väkeä, jotka haluavat tehdä tietoon perustuvia linjauksia, Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Olli Kohonen sanoi STT:lle.

- Tuntuu, että monet puntaroivat nyt entisiä ja nykyisiä Nato-kantojaan nykytilanteen valossa, Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Virva-Mari Rask puolestaan sanoi.

Savo-Karjalan piirin puheenjohtajan Juha Pitkäsen mukaan Nato-näkemysten kirjo on piirissä suuri, mutta jäsenyyden hyväksyvien määrä tuntuu kasvaneen.

- Näkemyksiä on laidasta laitaan, on jyrkästi puolesta ja jyrkästi vastaan, Pitkänen arvioi.

Tiukan linjan edustajia löytyy myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä. Kansanedustaja Johannes Yrttiaho (vas.) sanoi tällä viikolla Ilta-Sanomille, että vasemmistoliiton on lähdettävä hallituksesta, jos Suomi päättää liittyä Naton jäseneksi, sillä hänen mukaansa hallitukseen menemisen kynnyskysymyksenä oli, että sotilasliiton jäsenyyttä ei haeta.

Selvitys vappuun mennessä

Vasemmistoliitto päättää yleensä keskeisistä kannoistaan puoluekokouksessaan, jollainen on ohjelmassa kesäkuun puolivälissä. Kysymys Suomen Nato-jäsenyydestä saattaa kuitenkin hyvinkin aktualisoitua jo ennen sitä. Jos näin on, puolueen Nato-linjasta voidaan päättää nopealla aikataululla koolle kutsuttavassa puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa.

Vasemmistoliiton puoluehallitus käynnisti aiemmin tässä kuussa valmistelu- ja selvitystyön, jolla pohjustetaan puolueen ulko- ja turvallisuuspoliittisten linjausten mahdollista uudelleen muotoilua.

Puoluesihteeri Koikkalaisen mukaan selvitystyötä tehdään puoluejohto- ja puoluetoimistovetoisesti. Koikkalaisen mukaan selvitystyön on määrä valmistua vappuun mennessä, mutta päätöksiä puolueen Nato-kannasta voidaan tehdä jo aiemminkin, jos tarvetta on, riippumatta selvitystyön vaiheesta.

- Jos päätöksiä pitää tehdä aiemmin, niin niitä vain tehdään, Koikkalainen sanoi.

Vasemmistoliitto järjestää jäsenilleen myös keskusteluseminaareja ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Ensimmäinen on Koikkalaisen mukaan määrä järjestää ensi viikon viikonloppuna Helsingissä. Myöhemmin on tarkoitus järjestää myös webinaari eli virtuaalinen tilaisuus aiheen tiimoilta.

STT – Tuomas Savonen