”Tuntuu, ettei se vielä ole ihan saavuttanut ihmisten tietoisuutta” – hallitusohjelman vaikutuksia perataan SAK:n alueellisissa tapahtumissa

Mitä hallituksen suunnittelemat työehtojen heikennykset, sosiaaliturvan leikkaukset ja lakko-oikeuden rajoitukset käytännössä tarkoittavat? SAK:n syksyn alueellisissa tapahtumissa avataan hallitusohjelman kirjauksia ja annetaan sijaa myös poliittiselle debatille. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Kahtena seuraavana viikonloppuna SAK järjestää viisi hallitusohjelmakirjauksia ruotivaa tapahtumaa. Tulevana lauantaina vuorossa ovat Turku ja Oulu. Tampereella, Kuopiossa ja Järvenpäässä aiheen äärelle kokoonnutaan lauantaina 16. syyskuuta.

SAK:n järjestöpäällikkö Eija Harjula toteaa, että tapahtumille on selvä tarve.

– Tällä hetkellä vielä tuntuu, että se ei ole ihan saavuttanut ihmisten tietoisuutta, mitä Orpon-Purran hallitusohjelma tarkoittaa työntekijän näkökulmasta, Harjula sanoo.

– Tilaisuuksien tavoitteena on käytännönläheisesti kansankielelle avata se, mitä kirjaukset tarkoittavat ja minkälaisia vaikutuksia niillä on. Mitä ne tuovat työttömille, vähävaraisille, duunareille – ja minkälaisia seuraamuksia päätöksistä voi pahimmillaan olla, jos se koko repertuaari menee läpi, hän jatkaa.

KAIKILLA viidellä paikkakunnalla tapahtumat noudattavat samaa kaavaa. Aluksi SAK:n asiantuntijat käyvät läpi hallitusohjelman sisältöä ja sitten keskustellaan yhdessä. Harjulan mukaan olennaista on, että viesti ei kulje vain yhteen suuntaan.

– Meille on hirveän tärkeää kuulla, miltä porukasta tuntuu ja millaisia keskusteluja työpaikoilla on käyty ja millaisia kommentteja on kuulunut. Haluamme kuulla myös poliitikkojen näkemyksiä ja siksi tilaisuuksien lopussa on aina pieni paneelikeskustelu, jossa on sekä oppositio- että hallituspuolueiden edustajia, Harjula kertoo.

”Pieni poliittinen debatti on aina ihan hyvästä.”

Poikkeuksena paneelikeskustelujen joukossa on Oulu, jonne ei Harjulan mukaan ole saatu mukaan hallituspuolueiden edustajia kovasta yrittämisestä huolimatta. Hän pitää sitä erittäin harmillisena.

Vaikka näissä tapahtumissa hallituspuolueiden edustajat ovat kaikella todennäköisyydellä mielipiteineen oppositiossa ja joutuvat varmasti vastaamaan myös tiukkoihin kysymyksiin, ei Harjulan mukaan ketään ole tarkoitus grillata grillaamisen ilosta. Haastetaan, totta kai, mutta asiallisessa hengessä.

– Pieni poliittinen debatti on aina ihan hyvästä. Se on myös tärkeää niille aktiiveille ja jäsenille, jotka tapahtumiin paikalle tulevat. Heillekin on ihan hyvä kuulla myös livenä perustelua puolesta ja vastaan. Se ehkä avaa heillekin myös päätösten takana olevia näkemyksiä vähän enemmän, Harjula sanoo.

SAK:N ALUEELLISET TAPAHTUMAT Turun messukeskus 9.9. kello 11-16

Oulun Radisson Blu -hotelli 9.9. kello 11-16

Järvenpää-talo 16.9. kello 11-16

Kuopion hotelli Iso-Valkeinen 16.9 kello 11-16

Tampereen Tuulensuun palatsi 16.9. kello 12-17

TILAISUUDET on tarkoitettu SAK:laisten ammattiliittojen jäsenille, aktiivitoimijoille ja henkilökunnalle, mutta kutsu on Eija Harjulan mukaan avoin myös akavalaisten ja STTK:laisten liittojen jäsenille ja henkilökunnalle.

– Kaikki ovat tervetulleita. Tampereella alkaa olla kohta jo lisätuolitkin käytössä, mutta jokaiseen tilaisuuteen vielä mahtuu ja ilmoittautuminen on auki ihan kalkkiviivoille saakka.

Maksuttomien tapahtumien sarja on osa toimintaa, jota SAK järjestää tunnisteella #PainavaSyy. Harjula kuvailee, että sen alla on meneillään ja tulossa ”kaikenlaisia viestinnällisiä ja toiminnallisia operaatioita”. Mitä kaikkea se tarkoittaa, jää Harjulan mukaan syksyn mittaan nähtäväksi.

– Juuri tällä hetkellä se painava syy #painavasyy-toiminnalle on tiedon levittäminen ja tietoisuuden nostaminen. Työväenliikkeellä, niin ammatillisella kuin poliittisella, on syntymästään lähtien ollut valistustehtävä. Me otamme nyt tämän tehtävän keskeiseksi syksyn aikana – yritämme valistaa ihmisiä siitä, mitä hallitus on suunnitellut, Harjula summaa.

”Painava syy” juontaa juurensa hallitusohjelmakirjauksesta, joka koskee irtisanomista. Hallitus antaisi työnantajille mahdollisuuden irtisanoa ihmisiä ”painavan ja asiallisen syyn” sijaan pelkästään “asiallisesta syystä”.

Lisää tietoa ohjelmista ja ilmoittautumisesta SAK:n verkkosivuilta.