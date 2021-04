”Tuntuu hullulta laittaa koko tehdas kiinni” – pääluottamusmies pitää pientä toivonkipinää yllä

Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti eilen sulkevansa Kemissä Veitsiluodon tehtaansa. Paperiliittolaisten pääluottamusmies Mikko Alamommo huokaisee syvään kysyttäessä, mitkä ovat tunnelmat reilu vuorokausi jymyuutisen sulattelun jälkeen. Marja Luumi Demokraatti

– On tullut itkuisia puheluita, jotkut taas peittelevät tunteitaan. Se kertoo valtavasta paineesta. Jokainen reagoi eri tavalla, mutta kaikilla on huoli ja pelko tulevasta.

Hän aloitti pääluottamusmiehenä tämän vuoden alussa ja joutui heti todella kovan paikan eteen.

– Sanon suoraan, ettei paskamaisempi alku voisi olla, Alamommo puuskahtaa Demokraatille.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat ensi viikolla 28. huhtikuuta. Tehtaan lakkauttamisen myötä työpaikka lähtisi noin 670 ihmiseltä, joista työntekijöitä on vajaa 500.

– Me haluamme haastaa yhtiön: mikä on se laskelma, ettei tuotannon jatkaminen kannata. Tämä ei mene työntekijäpuolella yhtään jakeluun. Mielestäni sulkemissuunnitelma on kyllä tehty hätiköiden. Elämme vielä koronakriisin aikaa, ja se vaikuttaa eri toimialoilla. Olisi odotettu sen hellittämistä ja katsottu ja mietitty sitten tulevaa, Alamommo toteaa.

Vuonna 1922 perustetussa Veitsiluodon tehtaassa tuotetaan sekä sellua, sahatavaraa että paperia. Alamommon mukaan, omin silmin nähtynä, ja tilauksienkin valossa, tilanne tehtaalla alkoi näyttää jopa positiiviselta.

Stora Enson johto perusteli eilen sulkemissuunnitelmaa paperin kysynnän laskulla, jota koronapandemia on vain kiihdyttänyt. Sen mukaan kaikki vaihtoehdot niin Veitsiluodon kuin Ruotsin Kvarsledenin tehtailla oli käyty läpi. Tuomio oli, että molemmat tehtaat ovat tappiollisia eikä niiden kannattavuuden uskota saavuttavan tyydyttävää tasoa tulevaisuudessakaan.

Alamommoa yhtiön johdon perustelut eivät vakuuttaneet yhtään. Ajankohtakin epäilyttää, kun tehtaiden sulkemiset toteutettaisiin tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

– Me haluamme yt-neuvotteluissa enemmän tietoa eri vaihtoehdoista. Tuntuu hullulta laittaa koko tehdas kiinni. Suuresti ihmettelemme sitä, kun jotkut puhuvat uusien sellutehtaiden rakentamisesta, ja meillä olisi kuitenkin tässä toimiva tehdas olemassa, ja moneksi muuttuvat koneet, pääluottamusmies ihmettelee.

”Aina on toivonkipinä, että tehtaasta jäisi jotain jäljelle.”

Lähes puolet Veitsiluodon paperityöläisistä on yli 50-vuotiaita. Alamommo on aika pessimistinen sen suhteen, miten alueelta löytyy uutta alan työtä lähes 500 ihmiselle. Halusta lähteä työn perään muualle hän ei vielä tiedä.

– Varmasti mietteitä on laidasta laitaan. Oulussa aika moni alkoi hakea saman tien muualta töitä, kun tuli ilmoitus irtisanomisista, mutta odotetaan nyt, miten yt-menettelyssä menee.

Stora Enso muutti Oulussa toisen paperikoneen kartonkitehtaaksi viime vuonna, ja irtisanoi noin 360 henkilöä.

Kemiin on nousemassa Metsä Groupin jättikokoinen biotuotetehdas, jonka pitäisi valmistua vuonna 2023. Alamommo ei usko sen tuovan helpotusta veitsiluotolaisille, koska hänen tietojensa mukaan rakentamisen jälkeen se ei tuo yhtään uutta työpaikkaa lisää.

Omaa tulevaisuuttaan Alamommo ei ole ehtinyt miettiä, kun pitää keskittyä koko porukan yhteisten asioiden hoitamiseen.

Pääluottamusmies on huolissaan myös Kemin kaupungin jo ennestään talouden puolesta, kun kerrannaisvaikutuksiltaan kaupunki uhkaa menettää pahimmillaan tuhansien työntekijöiden verotulot.

– Tietenkin toivon, että jos tämä loppuu, tilalle tulisi joitain uusia hankkeita. Mutta aina on se toivonkipinä, että jotain tehtaasta saisi jätettyä jäljelle, ettei vain suljettaisi näin massiivisesti. Tai jos Stora Enso ei itse halua, löytyisikö joku toinen toimija, joka haluaa valmiin sellutehtaan itselleen.

”Ei mentäisi sieltä, missä aita on matalin.”

Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut aloittavansa rakennemuutostoimien valmistelun heti ihmisten ja alueiden tueksi. Alamommo muistuttaa, että valtio omistaa kymmenen prosenttia ja sillä on näin äänivaltaa Stora Enson hallinnossa.

– Jos irtisanomiset toteutuvat, toivoisin valtiovallan peräävän meille kunnon muutosturvaa, kattavampaa, mitä laki määrää. Samaa toivon myös konsernin päässä: ettei mentäisi sieltä, missä aita on matalin.

Työntekijät reagoivat eilen lakkauttamisuutiseen ajamalla tehdasta alas iltapäivällä. Tehdas ajettiin jälleen ylös tänä aamuna. Alamommon mukaan muita mielenilmaisuja ei ole ainakaan vielä suunnitteilla.

– Nyt keskitymme yt-neuvotteluihin ja toivomme, että sieltä löytyisi viisasten kivi, jotta koko tehdasintegraatti ei menisi alas.

Yksi valopilkku sentään jäi: Veitsiluodon saha jatkaisi toimintaansa. Se työllistää noin 50 henkilöä.