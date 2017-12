Tuomarointi taas tikunnokkaan – Pikkuleijonille häviö MM-turnauksen avauksessa

Chicago Bulls on hävinnyt koripallon NBA:ssa Cleveland Cavaliersille vieraissa 112–115. Samalla katkesi Chicagon voittoputki.

Bulls oli voittanut seitsemän edellistä otteluaan.

Chicagon suomalaispelaaja Lauri Markkanen teki ottelussa 25 pistettä ja otti kaksi levypalloa. Hän oli joukkueensa paras pistemies.

Markkanen oli kentällä lähes 30 minuuttia. Hän sai 17 pelitilanneheitostaan sisään 11, joten heittoprosentti oli hyvä 64,7.

Markkanen nosti donkkauksellaan Bullsin tasoihin 94–94 vielä vajaat kuusi minuuttia ennen loppua.

Lopussa viime kauden NBA-loppuottelija Cleveland meni menojaan supertähtensä LeBron Jamesin johdolla. James teki 34 pistettä.

– Meidän olisi pitänyt hoitaa tämä ottelu, Markkanen harmitteli Chicago Tribunelle.

Itälohkossa viimeistä edellisenä oleva Chicago pelaa seuraavaksi jouluaattona vieraissa Bostonia vastaan.

