Tuomas Koivisto – Sujuvaa arkea ja kestävää kasvua

Poriin palannut kiekkotähti Jesse Joensuu totesi taannoin lehtihaastattelussa (SK 9.4.): ”Nyt kun olemme täällä hetken olleet, tuntuu ihan hullulta, ettei Poriin muuta enempää porukkaa. Täällä on niin paljon halvempi elää ja kaikki tarvittava löytyy.” Joensuu osuu tarkasti maaliin myös kaukalon ulkopuolella; väestökehitykseen vaikuttaminen on Porin ja koko Satakunnan kohtalonkysymys.

Visio Porista kasvun kaupunkina on rohkea – ja samalla oikea

Viime viikolla kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin Porin uusi strategia vuoteen 2030. Siinä määritellään ne kantavat ideat, joihin pitkäjänteinen päätöksenteko nojaa, ja se tulevaisuuden suunta, jota kohden kaiken toiminnan tulisi kurkottaa. Haluamme olla sujuvan arjen ja kestävän kasvun kotikaupunki.

Visio Porista kasvun kaupunkina on rohkea – ja samalla oikea. Strategian kolme painopistettä kasvava Pori, osaava Pori ja hyvinvoiva Pori ovat toisiaan tukevia ja keskinäisriippuvaisia. Yhdelläkään osa-alueella ei pidemmän päälle menesty, ellei onnistu kohtuullisesti niillä kaikilla.

T-Median äskettäisessä vetovoimatutkimuksessa Pori sijoittui kymmenen suurimman kaupungin joukossa kahdeksanneksi. Kaupungit saivat keskimäärin parhaan arvion sijainnistaan, palveluistaan ja elinvoimastaan. Sijaintimme kartalla on pysyvää sorttia, mutta toimivien liikenneyhteyksien merkitys on strategiassa selkeästi tunnistettu ja tunnustettu. Porilla on myös aito mahdollisuus olla vihreän siirtymän ja kiertotalouden menestyjä. Eri vaiheissaan etenevät ja vireillä olevat satojen miljoonien investoinnit biojalostamo, vanadiinilaitos ja Tahkoluodon merituulipuiston laajennus antavat uskoa onnistumiseen.

Pori haluaa olla lasten ja nuorten kaupunki

Tuotamme kaikki keskeiset palvelumme kustannustehokkaasti, eikä niiden laatua ole veto- ja pitovoimaa tavoittelevassa kaupungissa varaa romuttaa. Kuntien palvelut kohdistuvat jatkossa pitkälti lapsiin ja nuoriin, ja se onneksi myös näkyy vahvasti tavoitteissamme. Pori haluaa olla lasten ja nuorten kaupunki, joka tarjoaa laadukasta koulutusta varhaiskasvatuksesta omaan yliopistoon asti. Tämän tavoitteen toteutumisesta versoisi mittaamattoman paljon hyvää.

Kaupunkien vetovoiman tärkeimpinä osa-alueina T-Median selvityksessä korostuivat yhteisöllisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Näiden osalta on käännettävä katse strategian arvoihin. Kokemus Porista on paljolti kiinni myös siitä, miten hyvin me kaupungin päättäjinä, virkamiehinä ja asukkaina teemme strategiaan valitsemiamme avoimuuden, rakkauden ja rohkeuden arvoja todeksi.

Kirjoitus on julkaistu alun perin kolumnina Satakunnan Viikossa 20.4.2022.