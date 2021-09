Tuomioistuin myöntyi Britney Spearsin pyyntöön – kumosi isän holhousvastuun väliaikaisesti

Yhdysvalloissa oikeusistuin myöntyi poptähti Britney Spearsin pyyntöön tämän isän holhousvastuun väliaikaisesta lopettamisesta. Asiasta päätti paikallista aikaa keskiviikkona losangelesilaisen oikeusistuimen tuomari, kertoi muun muassa New York Times -lehti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuomari kuitenkin määräsi uuden väliaikaisen holhoojan valvomaan Spearsin raha-asioita. Isän holhousvastuun lopettamista kokonaan on määrä käsitellä oikeudessa uudestaan myöhemmin tämä vuonna.

Tuoreessa käsittelyssä laulajan asianajaja Mathew Rosengard kutsui Spearsin isää julmaksi, vahingolliseksi ja loukkaavaksi mieheksi.

– Britney ansaitsee herätä huomenna niin, että hänen isänsä ei ole hänen holhoojansa, Rosengard sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Britney Spears on aiemmin kertonut julkisuudessa 13 vuotta kestäneen holhousjärjestelyn rajoittaneen elämäänsä ja olleen hyväksikäyttöä.

Aiemmin syyskuussa kerrottiin myös laulajan isän hakeneen taloudellisen holhousvastuun lopettamista oikeudessa.

Laulajan isä James Spears on ollut pitkälti vastuussa 39-vuotiaan tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä vuodesta 2008 lähtien. Holhousmääräys annettiin laulajan vuonna 2007 tapahtuneen erittäin julkisen henkisen romahduksen jälkeen.

”Olen ylpeä, Britney on ylpeä”

Spearsin tapaus on herättänyt paljon keskustelua, ja siitä on julkaistu jo dokumenttielokuviakin. Esimerkiksi New York Timesin dokumentissa kerrotaan, että myös Jamiena tunnettu James Spears olisi asentanut valvontakameroita tyttärensä huoneeseen. Tämä on kiistänyt syytökset.

Laulajan puolesta on myös järjestetty useita mielenosoituksia. Kymmeniä mielenosoittajia ja faneja oli kokoontunut keskiviikkona oikeustalon ulkopuolelle osoittamaan tukensa.

Rosengard ylisti laulajan vapautta vaativaa FreeBritney-liikettä keskiviikkona.

– Olen ylpeä. Britney on ylpeä, hän sanoi CNN:n mukaan.

– Mielestäni FreeBritney-liikkeen tuki on ollut tärkeänä apuna. Siinä määrin, että se mahdollisti sen, että firmani sai vietyä pallon maaliviivan yli.