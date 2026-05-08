8.5.2026 05:08 ・ Päivitetty: 8.5.2026 05:09

Tuomioistuin yllätti Trumpin: Tullisi ovat laittomia

LEHTIKUVA / AFP
Donald Trump puolisoineen 6. toukokuuta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin talvella asettamat maailmanlaajuiset kymmenen prosentin tuontitullit ovat laittomia, linjaa maan kauppatuomioistuin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump oli ilmoittanut kyseisistä tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan.

New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi nyt, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Tullien asettamista perusteltiin säädöksellä, joka antaa presidentille oikeuden määrätä tuontitulleja enimmillään 150 päiväksi.

Kauppatuomioistuimen tuomarit päättivät asiasta äänin 2-1.

Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä.

HIEMAN ENNEN kauppatuomioistuimen päätöstä Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa.

Trump sanoi antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa ratifioinnille heinäkuun 4. päivään asti. Tuolloin juhlitaan Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotispäivää.

Von der Leyen puolestaan sanoi, että EU ja Yhdysvallat ovat yhä sitoutuneita kauppasopimuksensa toimeenpanoon. Hän kuvaili Trumpin kanssa käymäänsä puhelinkeskustelua erittäin hyväksi.

EU:n ja Yhdysvaltojen viime vuonna solmima kauppasopimus asettaisi EU:lle kohdistettujen tullien ylärajaksi 15 prosenttia. Euroopan parlamentti on antanut sopimukselle ehdollisen hyväksynnän, mutta lopullisesta versiosta on vielä neuvoteltava jäsenmaiden kanssa.

Kauppasopimuksen hyväksymistä EU:ssa lykättiin aiemmin tänä vuonna Yhdysvaltain korkeimman oikeuden helmikuisen tuontitullipäätöksen jälkeen.

