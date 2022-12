Tuore kysely kuvastaa hyvin SDP:n ja keskustan välistä luottamuskatoa, ja seuraukset näkyvät Petteri Orponkin käytöksessä

Kuluva vaalikausi ja hallitusyhteistyö on romahduttanut hallituksen pääpuolueiden keskinäisen luottamuksen. Rane Aunimo Demokraatti

Tulkinta on jyrkkä, mutta niin on MTV:n kyselyn tuloskin: keskustan piiripäättäjistä vain 14 % pitää SDP:tä mieluisimpana hallituskumppanina seuraavaan hallitukseen ja ainoastaan 9 % demaripäättäjistä ajattelee samoin keskustasta.

Railo levenee entisestään, kun tarkastelee lukujen suhdetta vaihtoehtoihin. Keskustalaisten selvä suosikki on kokoomus yli 40 prosentin osuudella ja mikä merkittävää lähes kolmannes vastaajista katsoo, ettei keskustan pitäisi ylipäänsä mennä seuraavaan hallitukseen.

Nykygallupeilla keskustaa uhkaakin uusi romahdus Sipilän porvarihallituksen romahduksen jäljiltä. Edustajamäärästä saattaa kadota peräti kolmasosa.

SDP:n piiripäättäjien ylivoimainen suosikki hallituskumppaniksi on vasemmistoliitto, joka vei demariäänistä liki 60 prosenttia. Toisaalta myös klassinen sinipuna kiinnostaa monia, joka viides valitsisi hallituskumppaniksi mieluiten kokoomuksen.

KYSELY tehtiin 28.11.-22.12. välisenä aikana neljän suurimman puolueen piirihallitusten jäsenille. Puoluegallupien pitkäaikaisen ykkösen kokoomuksen piiripäättäjät suosivat eniten perussuomalaisia, mutta SDP:llekin löytyy tukea ja jopa hiukan enemmän kuin keskustalle.

Merkille pantavaa on, että vastaavasti perussuomalaisten suosikki kyselyssä oli kokoomus, eikä perussuomalaiset menestynyt muiden kuin kokoomuksen piiripäättäjien keskuudessa.

Nykypohjan jatko näyttää siis MTV:n kyselyn perusteella epätodennäköiseltä. Perusvaihtoehdot näyttävät tiivistyvän sinipunaan ja jonkinlaiseen porvarihallitukseen. Nykyisen hallituksen on entistä vaikeampi edes esittää nykypohjaa vaihtoehtona, kun omat kertovat kyselyissä. ettei sitä pidetä enää vaihtoehtona.

Silti reunahuomautus on paikallaan. Piirihallitusten jäsenet eivät ole yhtä kuin puolue ja kyse on yhdestä kyselystä, joka on tehty yli kolme kuukautta ennen vaaleja, joiden tuloksesta emme vielä tiedä mitään. Jos jonkin puolueen kannatus nousee selvästi nykyisestä ja jonkin laskee, sillä on oma vaikutuksensa vastaaviin kyselyihin.

Lisäksi puheenjohtajan mielipiteellä on paljon merkitystä missä tahansa puolueessa. Keskusta ei ollut etukäteen ilmeinen valinta nykyiseen hallitukseen, mutta niin vain puolue siellä on.

Suuriin julistuksiin ei siis kellään luulisi olevan vielä varaa.

KOKOOMUKSEN puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi kuitenkin Iltalehden haastattelussa kokoomuksen laatineen jo pohjapapereita hallitustunnusteluihin ja hallitusneuvotteluihin. Hänen mukaansa nykyisillä gallupeilla ei taida syntyä yhtään hallitusta ilman kokoomusta.

Totta on, että kokoomuksen etumatka muihin on 4-5 prosenttiyksikköä, ja myös syksyn puoluebarometrin tulokset antavat pontta rehvakkaalle tulevaisuudenuskolle.

Oli Orpo oikeassa tai ei, monen äänestäjän korvaan Orpon puheet voivat kuulostaa ylimielisiltä. Etenkin kun toinen kysely osoittaa, että Orpon oma kannatus pääministeriksi on pienempi kuin hänen puolueensa kokoomuksen.

Vääräleukojen mukaan parasta vaalityötä muiden puolueiden kannatuksen nostamiseksi tekeekin tällä hetkellä Petteri Orpo.