Tuore raportti arvostelee voimakkaasti kehysmenettelyä – emeritusprofessori ehdottaa hallituksille ”fiksua sääntöä”

Tampereen yliopiston emeritusprofessori Matti Tuomala ja yliopistonlehtori Hannu Tanninen Itä-Suomen yliopistosta kyseenalaistavat valtiontalouden kehysjärjestelmän Kalevi Sorsa -säätiön tuoreessa raportissa. Rane Aunimo Demokraatti

”Onko kehysmenettely finanssipolitiikkaa ohjaava vai kahlitseva väline?” on taloustieteelliseen tutkimukseen nojaava puheenvuoro kehysjärjestelmän uudistamisen puolesta. Kirjoittajien mukaan nykyisenkaltaiset julkisen talouden raamit rajoittavat tarpeettomasti valtion mahdollisuuksia toteuttaa meno- ja veroelvytystä sekä pitkän aikavälin julkisen talouden sopeuttamista.

Muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.) on kertonut haluavansa uudistaa kehysmenettelyn. Hänen mukaansa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta tulee vaatimaan ”aivan ennätyksellisiä” investointeja myös julkiselta puolelta.

”Meidän pitää esittää se kysymys, onko Suomen talouden nykyinen kehysmenettely sellainen, että se mahdollistaa niiden mittavien investointien tekemisen, joita me tarvitsemme seuraavien 10-15 vuoden aikana”, Marin sanoi Helsingin Sanomien ja Aalto EE:n Taloudenpuolustuskurssin yhteydessä viime lokakuussa.

Marin vaati kehysmenettelyn uudistamista niin, että ”investoinnit tulevaisuuteen ovat aidosti mahdollisia”.

Emeritusprofessori Tuomala esitteli raportin antia tiistaina medialle. Sen mukaan hallitus pyrkii takaamaan talouspolitiikkaansa uskottavuuden sitomalla itsensä ennalta kiinteisiin menosääntöihin. Tuomala kutsui tilaisuudessa tätä uskottavuuden toistamista suorastaan ”mantraksi”.

Raportin mukaan menokehysjärjestelmällä on Suomessa vankka kannatus, mikä näkyy nykyisen opposition, valtiovarainministeriön, kehysmenettelyä koskevien raporttien ja Talouspolitiikan arviointineuvoston kannanotoissa.

Eli just täsmälleen päinvastoin kuin kehysmenettely on.

RAPORTISSA KYSEENALAISTETAAN käsitys, että valtio voisi todella sitoutua seuraamaan ennalta päätettyjä menokehyksiä, sillä taloudelliset olosuhteet muuttuvat ja vaativat muutoksia myös talouspolitiikkaan.

Menokehykset kattavat noin 80 prosenttian valtion menoista. Kehyksen ulkopuolelle jäävät suhdanneherkät menot, kuntien menot ja tulevien hyvinvointialueiden menot sekä verotus.

”Suomen menneiden talouskriisien kokemukset osoittavat, miten omituisiin yhdistelmiin finanssipolitiikassa on jouduttu, kun menoja ja tuloja ei tarkastella yhteydessä toisiinsa. Todelliseen pidemmän aikavälin julkisen talouden kestävyyteen pitäisi siis sisällyttää tulevaisuuden kustannusten lisäksi ne hyödyt, joita syntyy esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnan ansiosta. Sama koskee muita pitkävaikutteisia julkisia investointeja,” raportissa linjataan.

Tällöin paitsi esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan, myös terveydenhoitoon tai vanhushoitoon käytetyt verovarat eivät näyttäydy vain menoerinä, vaan taakanjakona nykyisten ja tulevien sukupolvien välillä.

Kehysjärjestelmä luotiin 1990-luvun alussa. Kirjoittajien mukaan tänä aikana on kehyksen ulkopuolella veropohjaa supistettu, kokonaisveroaste on alentunut ja verotus muuttunut regressiivisemmäksi eli sellaiseksi, jossa verot vaikuttavat suhteellisesti enemmän köyhiin kuin rikkaisiin. Tämä on johtanut alijäämäisempään julkiseen talouteen ja julkisen velan kasvuun, koska rohkeutta korjata tilannetta reilummalla verotuksella ei ole löytynyt.

Kehityksen kääntämiseksi raportti esittää lyhyen ja pidemmän ajan finanssipoliittista ohjelmaa, joka kytkee toisiinsa menot ja verot.

”Kyseenalaistamme ajatuksen, että valtio voisi todella sitoutua seuraamaan ennalta päätettyjä menokehyksiä. Muuttuvat taloudelliset olosuhteet vaativat muutoksia myös talouspolitiikassa. Muutokset voivat tulla talouden sisältä, kuten Suomen aiemmat talouskriisit, tai talouden ulkopuolelta, kuten koronapandemia”, kirjoittavat huomauttavat.

Heidän mukaansa molempia on vaikeaa, ellei mahdotonta ennustaa kahlitsemattoman globalisaation aikakaudella.

”Näin ollen on mahdotonta tunnistaa etukäteen, mitkä politiikkatoimenpiteet ovat milläkin hetkellä sopivia. Jos hallitus talouskriisin kohdatessaan pysyisi finanssipoliittista uskottavuuttaan varjellakseen tiukasti monta vuotta aiemmin päätetyissä menokehyksissä, moni meistä päättelisi, että hallitus on menettänyt uskottavuutensa monella muulla tavalla.”

Valtiovarainministeriö määrittelee, että ”kehysjärjestelmä on keskipitkän aikavälin budjetointijärjestelmä”.

– Juuri tästä johtuen menoelvytys on liki määritelmän mukaan poissuljettu, koska millä tietää etukäteen, kuinka paljon meidän täytyisi varata menoelvytykseen, jos tulee joku iso taloudellinen shokki, Tuomala huomauttaa.

Tuomala pitää erikoisena sitä, että ainoa keino sopeuttaa julkista taloutta pidemmällä aikavälillä on menokatto. Hän viittaa julkistaloutta tutkivaan taloustieteeseen, jolla on hänen mukaansa erilainen näkemys asiasta.

– Se nimenomaan opastaa, että koko homma pitäisi tehdä niin, että menojen ja verojen keskinäinen yhteys tulee näkyviin. Eli just täsmälleen päinvastoin kuin kehysmenettely on.

Tuomala sanoo, ettei olisi kuitenkaan poistamassa kokonaan menokehyssääntöä.

– Esimerkiksi sellainen sääntö olisi fiksu, että hallitus sitoutuu, jos tilanne vaatii, suorittamaan menoelvytystä. Se olisi vähän kuin sosiaalivakuutuksen muotoisena tavoiteohjelmassa.

Minulla on siihen hyviä uutisia. Meillä on sellainen jo: rakenteellisen alijäämän mittari.

VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ finanssineuvoksena työskennellyt ja sieltä parhaillaan virkavapaalla Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusjohtajana oleva Tuulia Hakola-Uusitalo kommentoi kriittisesti raportin esittämiä ajatuksia.

– Tämänhetkinenkään kehys ei aseta minkäänlaisia rajoituksia siihen, jos halutaan esimerkiksi käyttää kaikki kehyksissä oleva liikkumavara investointimenoihin, se on täysin mahdollista. Nähdäkseni olisi täysin mahdollista laittaa kiintiö investointimenoille tulevaisuudessa tai kehitystä kehykseen voisi vallan hyvin tehdä ilman että tavallaan heittää roskakoppaan koko järjestelmän.

Hakola-Uusitalo sanoo, että kehysjärjestelmä koettaa auttaa hallitsemaan rahankäyttöä.

– Siitä vain pitää muistaa, että se on itse itselleen asetettu eli kehystason asettaa kukin hallitus itselleen.

Hakola-Uusitalo huomautti myös, että kehys on vain yksi finanssipolitiikan sääntö.

– Raportissa ehdotetaan, että olisi hyvä, että olisi sellainen sääntö. joka ottaisi verotkin huomioon. Minulla on siihen hyviä uutisia. Meillä on sellainen jo: rakenteellisen alijäämän mittari. Meillä on valtiosopimuskin EU-tasolla siitä, että rakenteellista alijäämää seurataan. Se on ongelmallinen mittari, se on vaikea mittari, mutta se on taloustieteilijöiden kehittämä niin hyvin kuin se on osattu tehdä.

VM:ssäkin työ on käynnissä ja syksyn puolella on tulossa esitys.

MARININ HALLITUKSEN kehyssäännöissä on poikkeusolojen mekanismi, jota on myös käytetty koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Kuntaministerin erityisavustaja Lauri Finér sanoo kehyksen olevan työkalu vastuulliseen talouspolitiikkaan.

– Se ei missään nimessä ole yksinään riittävä työkalu.

Finérin mukaan teemasta on tärkeää käydä keskustelua, miten julkisen talouden suunnitteluprosessia voisi kehittää.

– VM:ssäkin työ on käynnissä ja syksyn puolella on tulossa esitys.

Myös Finér näkee, että verot tulee tietysti huomioida osana talouspolitiikan suunnittelua.

– Talouden suunnittelussa ei ole ehkä noussut riittävästi noussut esille tulo- ja varallisuuserokysymys. On ehkä pikkuisen liikaa keskitytty tällaisiin talouden tehokkuuden ajatuksiin, hän sanoi tilaisuudessa.