Tuore raportti löytää viitteitä kansanmurhasta: ”Ukrainalaiset esitetään laillisena tuhokohteena”

Venäjän valtio yllyttää kansanmurhaan Ukrainassa, toteaa tuore raportti.

Sen mukaan julmuuksista, joihin Venäjän joukot ovat syyllistyneet, voidaan päätellä, että tarkoituksena on tuhota Ukrainan kansa.

Kansanmurhaan yllyttämiseen viittaa raportin mukaan muun muassa Ukrainan tai ukrainalaisuuden olemassaolon kieltäminen, puheet denatsifikaatiosta sekä epäinhimillistäminen.

- Venäjän korkeimmat viranomaiset ja valtion tiedotusvälineet ovat kiistäneet Ukrainan valtion olemassaolon ja ilmaisseet epämääräisen tavoitteen Ukrainan puhdistamisesta natseista sekä luonnehtineet merkittävää, määrittelemätöntä osaa väestöstä natseiksi, kuolettavaksi uhaksi.

Raportti toteaa, että tällaisessa puheessa ukrainalaiset esitetään laillisena tuhokohteena.

Venäjän propaganda on raportin mukaan täynnä ukrainalaisia ja ukrainalaisuutta kuvaavia termejä, joita voidaan pitää yllyttämisenä kansanmurhaan. Tällaista kielenkäyttöä on muun muassa ihmisten kutsuminen ali-ihmisiksi, saastuneiksi tai pahan ruumiillistumiksi.

- On paljon todisteita siitä, että venäläiset sotilaat ovat omaksuneet valtion propagandan ja joko ilmaisseet kansanmurha-aikeensa tai toteuttaneet julmuuksia vastauksena siihen, raportissa sanotaan.

Väkivaltaisuudet ovat johdonmukaisia.

Raportin mukaan venäläissotilaita on myös kannustettu siviiliväestöön kohdistuviin julmuuksiin sosiaalisessa mediassa ja sukulaisten toimesta. Esimerkiksi Butshan joukkomurhan uutisoinnin jälkeen nationalistisella Telegram-kavanalla ainakin puolet venäläiskäyttäjistä kehotti Venäjän sotilaita olemaan väkivaltaisempia ukrainalaisia kohtaan.

Raportin julkaisivat perjantaina yhdysvaltalainen New Lines Institute for Strategy and Policy ja kanadalainen Raoul Wallenberg Center for Human Rights. Sen tekemiseen on osallistunut joukko kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien asiantuntijoita. Raportista uutisoi muun muassa uutiskanava CNN.

Raportti kuvaa Venäjän joukkojen siviileihin kohdistamia väkivaltaisuuksia johdonmukaisiksi ja kokonaisvaltaisiksi.

Venäjän miehittämillä alueilta on löydetty siviilien joukkohautoja, joiden tutkimukset ovat paljastaneet toistuvan toimintatavan, sidotut kädet, jäljet kidutuksesta ja ampumisen lähietäisyydeltä. Raportin mukaan siviilien joukkosurmien todellinen laajuus paljastuu vasta kun tutkijat pääsevät Venäjän miehittämille alueille.

- Vaikka Mariupol on Venäjän hallinnassa ja paikalle ei päästä tutkimaan, satelliittikuva-analyysi on paljastanut hautausmaiden ja joukkohautojen nopean ja massiivisen laajenemisen alueella maaliskuusta lähtien, raportissa sanotaan.

Äidit ja heidän lapsensa ovat joutuneet saman joukkoraiskauksen uhreiksi.

Joukkomurhien lisäksi todisteina Venäjän pyrkimyksistä Ukrainan kansan tuhoamiseen ovat seksuaalinen väkivalta ja raiskaukset. Niiden laajuus viittaa raportin mukaan järjestelmällisyyteen.

Äidit ja heidän lapsensa ovat joutuneet saman joukkoraiskauksen uhreiksi, vanhempia on raiskattu lastensa edessä ja päinvastoin.

Raportissa todetaan, että seksuaalisen väkivallan todellinen laajuus ei välttämättä koskaan selviä, sillä uhrit eivät läheskään aina halua puhua kokemastaan viranomaisille tai edes läheisilleen.

Raportin mukaan venäläissotilaiden toiminta paljastaa ”kansanmurhaan viittaavan kaavan”. Todisteina tästä ovat mainittujen lisäksi iskut evakuointireitteihin ja humanitaarisiin käytäviin, asuinalueiden pommitukset sekä ukrainalaisten pakkosiirrot Venäjälle. Raportin mukaan hyökkäyksen alkamisen jälkeen yli miljoona ukrainalaista, mukaan lukien 180 000 lasta, on siirretty Venäjälle.