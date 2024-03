Tuore raportti: Pohjois-Gazassa on välitön nälänhädän uhka

Gazan ruokaturva on katastrofaalisessa tilanteessa, varoitetaan YK:n ja avustusjärjestöjen ruokaturvaa käsittelevässä raportissa. Integrated Food Security Phase Classification (IPC) -raportin mukaan erityisesti Gazan pohjoisosissa on välittömän nälänhädän uhka muun muassa siksi, että avustusjärjestöillä on ollut vaikeuksia päästä alueelle.