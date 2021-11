Tuore sisäministeri moukaroi välittömästi oppositiota – vihjaus kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta

Juuri nimitetty sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) esitti kritiikkiä välikysymyksen hybridivaikuttamiseen varautumista jättänyttä oppositiota kohtaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Mikkonen vastasi tänään tiedotustilaisuudessa Ylen kysymykseen asiasta. Mikkoselta kysyttiin, miten Valko-Venäjän ja Puolan rajalla käynnissä oleva hybridivaikuttaminen on jo vaikuttanut Suomeen.

– Hybridivaikuttamisella on nimenomaan monenlaisia tavoitteita. Tuntuu, että osittain ehkä niitä tavoitteita on saavutettukin sillä, että tämä meidän kotimainen keskustelu on aika lailla osittain lähtenyt jo sen tyyppisille urille, Mikkonen sanoi ja otti käsittelyyn opposition välikysymyksen.

Hänen mukaansa siinä oppositiopuolueet vaativat hallitukselta hyvinkin tarkkoja selvityksiä siitä, miten hybridivaikuttamiseen varaudutaan ja millaisia keinoja siinä käytetään.

– Siinähän mennään sellaisen sisäisen turvallisuuden ja kansallisen turvallisuuden asioiden kysymyksien äärelle, jotka eivät ole sen tyyppisiä, joita voidaan julkisesti levitellä. Tuntuu, että osittain vaikuttamisella on jo saavutettu niitä tavoitteita, että halutaan aiheuttaa nyt myös kotimaassa hämmennystä, Mikkonen jatkoi.

– Toivon todella, että kaikki ymmärtävät, että ollaan vakavien asioiden äärellä silloin, kun puhutaan kansallisesta turvallisuudesta. Silloin on tärkeätä, että me kaikki luotamme siihen, että meidän turvallisuusviranomaiset pystyvät ja kykenevät hoitamaan asiansa niin kuin he pystyvät ja luottaa myös siihen, että meillä on varauduttu, niin kuin meillä on, erilaisiin tilanteisiin. Ja meillä on myös lainsäädännöllä keinoja niihin tarttua. Sitten totta kai kuuluu aina hyvää varautumiseen myös se, että lainsäädäntöä tarkastellaan ja huolehditaan siitä, että se on aina ajan tasalla. Myös tällaista työtä tehdään.

Ylen toimittaja teki jatkokysymyksen kysyen, tarkoittaako Mikkonen, että oppositio olisi jo toiminut Valko-Venäjän tai mahdollisesti Venäjän pelikirjan mukaan.

– Täytyy sanoa, että kyllä minua vähän niin kuin hämmästyttää se, että nyt välikysymyksen kautta halutaan tuoda julkiseen keskusteluun semmoisia kansallisen turvallisuuden kysymyksiä, jotka eivät kuulu julkisen keskustelun alle, Mikkonen aloitti.

Toisaalta hän sanoi, että yleisistä periaatteista on yhdessä hyvä keskustella.

– Mutta se, että vaaditaan hyvin yksityiskohtaisia tietoja, että miten me toimisimme missäkin tilanteessa, siinä ollaan sellaisten asioiden äärellä, jotka kansallisen turvallisuuden näkökulmasta on hyvä pitää vaan viranomaisten ja pienemmissä piirissä – ei niin, että niitä nyt laajasti kerrotaan. Mutta ymmärrän hyvin, että tämä on tietysti kysymys, joka poliittisesti on myös sellainen, josta halutaan lähteä myös etsimään erilaisia ristiriitoja. En pidä sitä kyllä meidän kansallisen turvallisuuden näkökulmasta hyvänä asiana.