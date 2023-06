Tuore uutinen järkyttää SDP:ssä: ”Oikeistohallituskaan ei voi väistää vastuutaan”

SDP:n 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm on järkyttynyt Stora Enson päätöksestä lakkauttaa kokonaan Kotkan Sunilan sellutehtaan toiminta ja 250 työpaikkaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Petteri Orpon tulevan hallituksen tulee ensityökseen huolehtia riittävistä tukitoimista Kotkan alueelle. Sunilan tehdasalue on historiallisestikin merkittävä kohde Suomessa, ja jokaisen työpaikan menettäminen on aina inhimillinen tragedia koko perheelle, Malm sanoo tiedotteessaan.

Hän viittaa vastaaviin tukitoimiin, joita Sanna Marinin (sd.) hallitus osoitti Keski-Suomelle Jämsän Kaipolan tehtaan sulkemisen yhteydessä.

– Oikeistohallituskaan ei voi väistää vastuutaan teollisen rakennemuutoksen oloissa. Nyt mitataan, onko tulevassa hallituksessa yhtään puoluetta suomalaisen teollisuusduunarin tukena, Malm toteaa.

Yhteensä Stora Enso aikoo vähentää jopa 1 150 työntekijää euroopanlaajuisesti.

– Sota Ukrainassa vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin laajasti, ja pahoin pelkään, että tämä ei välttämättä jää viimeiseksi huonoksi uutiseksi metsäalalta. Vaikutukset erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa ovat valtavia ja maan hallituksen tulee keskittää huomionsa niiden ehkäisemiseen, Malm vaatii.

SDP:N kansanedustaja Timo Suhonen pitää tänään ilmoitettuja Stora Enson tehtaiden sulkemisia todella huonoina uutisina Suomelle.

– Sunilan sellutehtaan pysyvä sulkeminen aiheuttaa alueelle ja koko valtakunnalle merkittävän menetyksen taloudellisesti ja inhimillisesti. Valtion on ehdottomasti tartuttava pikaisesti koulutuksen ja uudelleen työllistämisen tukemiseksi, vaatii teollisuudessa liki 30 vuoden uran tehnyt Suhonen.

Hän kirjoittaa asiasta tiedotteessaan.

– On selvää, että Venäjän puun tuonnin tyrehtyminen sekä kotimaassa pompanneet puunhinnat ovat kriittisiä tekijöitä sellun keiton kannattavuudelle. Myös kilpailutilanne on raaka. Sunilan tilannetta ei ole tehnyt yhtään helpommaksi kilpailija UPM:n kaksi suurta investointia Uruguayhin, Suhonen jatkaa.

Hänen mukaansa nyt tarvitaan maahan nopeasti toimiva poliittista vastuuta kantava hallitus.

– Rakennemuutostoimia tarvitaan pikaisesti, sillä työttömäksi joutuvat ihmiset perheineen tarvitsevat nopeasti uuden alun ja suunnan elämälleen. Sekä uskoa roimasti uskoa tulevaisuuteen surun ja murheen hetkellä.

SDP:N kansanedustaja Juha Viitala kommentoi Stora Enson päätöstä todeten, että se on lyhytnäköinen päätös kotimaiselta yritykseltä.

– Koko käsityksemme maailmasta on muuttunut viimeisen vuoden aikana ja moni yritys on siirtynyt kvartaalitaloudesta viikkotalouteen. Nyt on kuitenkin aika käyttää malttia, Viitala peräänkuuluttaa tiedotteessaan.

– Tehtaan sulkeminen on inhimillinen tragedia menetettyjen työpaikkojen johdosta, mutta myös siksi, että naapurissa oleva Anjalankosken tehdas päätettiin sulkea tänä vuonna. Nämä useat, toistuvat vastoinkäymiset Kaakkois-Suomeen eivät tuo mukanaan vain työttömyyttä, vaan myös myös toivottomuutta, Viitala muistuttaa.

Hän sanoo, että nyt on hyvä muistaa, että Stora Enson päättämät muutokset eivät vaikuta vain tehtaan työntekijöihin, vaan niiden välilliset vaikutukset ovat suuret. Seurauksena voi olla myös laajemmin palveluiden sulkemista, maakunnasta poismuuttoa ja elinkeinoelämän heikentymistä.

Hän toteaa, Sunilan tehtaan irtisanomiset johtavat siihen, että tehtaan ammattilaiset tarvitsevat muuntokoulutusta ja tukea työllistymiseen.

– Tilanne vaatii toimia niin Stora Ensolta, mutta myös tulevalta hallitukselta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainalle on vaikuttanut enemmistöön kotimaisten kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritystoiminnasta, mutta ratkaisuja on löydetty myös muilla keinoilla kuin irtisanomisilla, Viitala sanoo tiedotteessaan.

– Pian aloittavan hallituksen työ- sekä omistajaohjausministeri pääsevät heti näyttämään taitonsa, kun heidän täytyy ohjata merkittäviä tukitoimia Kaakkois-Suomeen. Mikä on yhtiöiden tulevaisuus, joissa valtio on osaomistajana – unohdetaanko jatkossa yhteiskuntavastuu kuten Stora Enso vaikuttaa tehneen?

Uutista päivitetty Juha Viitalan tiedotteesta kello 12.00