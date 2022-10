Tuoreen tutkimuksen mukaan sosiaalitukien saaja tuhlailee rahojaan turhuuksiin – tarvitseeko köyhää kontrolloida kohti kaurapuuroa?

”From a policy perspective, our results suggest that any potential negative implications of consumption and spending increases in the days after beneft or other payment dates can be mitigated by increasing the payment frequency. However, in most real-world scenarios many households receive income payments from multiple sources. The typically unknown and heterogeneous time profles of other income payments result in spending peaks of their own and, thus, complicate the design of an effective frequent-payment scheme for income from a single source. It can be conjectured that some regular bills such as housing bills, by affecting the money at hand, also have spending-pattern effects and similarly complicate policy design.”

Eli vapaasti suomennettuna erilaisten tukien maksatukseen tosielämässä liittyy monenlaisia epävarmuuksia ja päällekkäisyyksiä, jotka vaikeuttavat politiikkasuositusten antamista.

Julkiseen keskusteluun haluttiin tiukempi viesti, jonka syytä voimme arvailla.