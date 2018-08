Yksi Helsingin juhlaviikkojen odotetuimmista esityksistä taisi olla Tero Saarinen Companyn Zimmermann Trio yhdessä Helsingin kaupunginorkesterin kanssa.

Koreografi Tero Saarisen ja kapellimestari Susanna Mälkin yhteistyöidea sai keväällä dramaattisen kantaesityksen Los Anglesesissa, kun äärimmäisen vaikean sellokonserton solisti perui esiintymisensä vain muutamia päiviä ennen esitystä. Korvaajiksi saatiin lopulta kolme sellistiä, joista kukin esitti yhden osan konsertosta. Nyt konserton esitti kokonaisuudessaan Oren Shevlin. Bernd Alois Zimmermann oli säveltäjänä kiinnostunut tanssista ja vuodelta 1966 oleva konsertto on alunperin sävelletty klassisen baletin pas de trois -muotoon eli kolmelle tanssijalle. Zimmermann itse antoi ohjeet, että yksi heistä on mies ja kaksi naisia. Muitakin koreografisia ohjeita sävellyksessä on mm. osien niminä, mutta niitä Saarinen ei teoksessaan noudattanut, kuten ei klassista pas de troisin koreografista kaavaakaan tietyssä järjestyksessä olevine soolo- ja ryhmätansseineen, vaikka kaava itse sävellyksestä löytyykin. Saarisen teos oli kolmen voimakkaan henkilön välinen triangelidraama. Sen tanssijoina olivat hänen ryhmänsä luottotanssijat David Scarantino, Satu Halttunen ja Misa Lommi. Myös visuaalisesta puolesta vastasivat Saarisen vakiotekijät, valoista ja lavastuksesta Mikki Kunttu ja puvuista Erika Turunen. Musiikkitalon konserttisali ei mielestäni todellakaan ole parhaimpia paikkoja tanssiesitykselle jo siksi, että hyvin jyrkästi nouseva iso katsomo kiertää koko esiintymisaluetta. Toiseksi suurin osa tilasta menee väkisinkin orkesterille. Vaikka tanssitila olikin ratkaistu nerokkaasti kolmella eri kolmiomaisella näyttämöllä, joista yksi oli orkesterin takana ylhäällä ja kaksi edessä, aiheutti katsomon koko ja muoto sen, että osa yleisöstä katsoi esitystä takapuolelta ja ylemmillä penkkiriveillä tuli vaikeuksia nähdä ilmeitä ja liikkeiden yksityiskohtia. Samoin tiedän Turusen suunnittelevan mielikuvitusrikkaisiin pukuihinsa aina jännittäviä yksityiskohtia, jotka valitettavasti tällä kertaa hukkuivat etäisyyteen. Keskeisimmäksi asuissa nousi niiden musta-harmaa väriskaala, joka sekä pelkisti että karakterisoi tanssijoiden rooleja. Kutakin kolmionäyttämöä ympäröivät esityksen tunnelmien mukaan väriään vaihtaneet valopylväsrivit, jotka ainakin minulle toivat mieleen kalterit ja sen ,että kukin ihminen lopulta on oman itsensä vanki. Saarisen liikekieli on vahvaa ja kokonaisvaltaista ja sen energia kyllä tavoitti kauempanakin istuneen. Tällä kertaa suuri osa siitä keskittyi käsiin ja käsivarsiin, joita viskottiin, mutta joilla ennen kaikkea kuroteltiin kohti toista ihmistä. Ja vaikka kyseessä oli kolmiodraama, joka päättyi yksinäisyyteen ja poislähtöön, ei kokonaisuus ollut ollenkaan niin synkkä ja raastava kuin olin odottanut. Teoksen henkilöt olivat vahvoja ja omalakisia ihmisiä, jotka myrskyn silmään jouduttuaan löysivät uusia puolia itsestään ja tukea myös odottamattomalta taholta. Näin ollen loppuratkaisu ei ollut ollenkaan se ilmeisin. Scarantino, Halttunen ja Lommi ovat kukin hienoja ja persoonallisia tanssijoita, jotka antautuvat liikkeelle ja ilmaisulle täysin kadottamatta silti piiruakaan teknisestä taitavuudestaan. Tanssi ei hetkeksikään kadonnut musiikin alle, ollenkaan väheksymättä solistina soittaneen Shevlinin ja muun orkesterin komeaa panosta kokonaisuuteen. Lopputuloksena oli täysipainoinen tanssiteos, jossa kaikki elementit olivat hienossa tasapainossa. (AA) Musiikki & Tanssi

Helsingin juhlaviikot, Musiikkitalo

Helsingin kaupunginorkesteri & Tero Saarinen Company

Zimmermann Trio

Koreografia Tero Saarinen – Musiikki Bernd Alois Zimmermann – Valot ja lavastus Mikki Kunttu – Puvut Erika Turunen – Tanssijat David Scarantino, Satu Halttunen, Misa Lommi; Helsingin kaupunginorkesteri, Susanna Mälkki, kapellimestari, Oren Shevlin, sello

Kauneuden pöly leijui Musiikkitalossa

Jotta kaikki mahtuisi valmistettuun pöytään, aloitti HKO konserttinsa heräävän alakulon kätköistä. Kauneudella sävytetty fuuga, Bachin-Webernin ”Ricercar á 6” on rakennustyömaa, jossa pystytys etenee äärettömän tarkoin ammattimaisin ottein. On jopa miellyttävämpää seurata rakennuksen kohoamista kuin odottaa valmiin lopputuloksen hetkeä. Sointivärit erottuvat, on kuin värikäs joukko kansalaisia kerääntyisi ja liikahtelisi toriaukealla. Elävä instrumentaalikohtaaminen pysäyttää kuulijan.

Hillitty kapellimestari Susanna Mälkki näytti tulkinnassa taiteilijapalettinsa yhden äärilaidan, hienosyisyyden.

Bernd Alois Zimmermannin Sellokonsertto ”pas de trois” on sellosolistin, orkesterin ja kolmen tanssijan teos. Ihmeellinen atmosfääri täyttää valtavan musiikkisalin. Valosauvat rajaavat tilan orkesterin ympärillä kolmeen osaan ja tanssijat täyttävät ne liikehdinnällään.

On raikas kokemus tuntea mitä soolosoitin, liike ja äärettömän viimeistelty orkesteripartituuri saavatkaan aikaan.

Yksiköiden kohtaaminen ja itsenäisyys muotoilevat teoskokonaisuutta, solistin vetovuorot ja orkesterin väriläiskät tanssin katteenajohdattelevat kulkua.

Musiikkitalon suureessa salissa leijuu kauneuden ohennettu hiomapöly, tunnelma on rikkumaton. Kapellimestari näyttää ohjaavan pelkällä olemuksellaan, niin herkkä on teoksen soiva askel.

Sellosolisti Oren Shevlin purkaa sanottavaansa määrätietoisesti tietä auraten sekä hienovireisesti sordinon herkkyydellä, odottaen ja ääntä varoen kuljettaen.

Vangitseva teos huokuu taianomaisena, ohennettu pianissimo piirtää eetteriin säikeitä siinä missä pauhu. Kun jyly vie mukaansa, mielen valtaa tumma tunne. Nykivä ote vielä heristää päälle eikä päästä irti. Mikä voima!

Salaperäinen häivytys ja toisaalta kiinnipito onnistuu Shevliniltä ja orkesterilta kuin intensiteetin ihmeiden oppaan sivuilta poimittuna. Musiikki etenee pienin keskitetyin vuorosanoin soitin soittimelta. Eikä Shevlinin enää tarvitse eläytyä, hän elää osansa.

Richard Straussin Alppisinfoniassa huumaava luonto hengittää läpinäkyvän usvapeiton kuulijain ylle, suuri panteistinen luontokokemus kietoo otteeseensa.Ja jo kohta alun käynnistyttyä on kuin tuulet raottaisivat salaisuuttaan ja päästäisivät valon leviämään kätköistään.

Straussin orkesteri soi isosti, tuplasti, triplasti… vahvistettuna. Mahtisointi puhaltaa yli maallisen maiseman. Teos on valtointa ohjelmamusiikkia, kuvailevuutta hyvässä katsannossa. No, voi teosta pitää rapsodisenakin majesteettisesta koheesiosta huolimatta.

Pidäkkeettä filosofista asennettaan esittelevä säveltäjä oli kaukana perinteisistä valtauskonnoista. Tietoinen ja uhmakas metafysiikan, kristillisyyden ja juutalaisuuden torjunta asemoi ajattelun.

Mutta vaikka teoksessa ollaan uskonnoista etäällä, taivaalliset fanfaarit kaikuvat yleismusiikillisesti. Tunnelma on kaikkea muuta kuin pakottava, ennemminkin lempeä ja kutsuva.

Kapellimestari Susanna Mälkki hoiti tehtävänsä sävelenkään kirpoamatta otteesta hänen sitä kontrolloimatta. Hänellä on varma, ystävällisesti puristeinen ote, jopa halukasviesti sallia orkesterilaisten ylittää itsensä.

Orkesteri osoitti avointa anteliaisuutta ja antaumusta, rikas sointi siivitti kuunneltavan yleisön nautittavaksi.

Tilanteen niin vaatiessa Mälkki osasi olla korskea ja käskevä, luja ja tuima. Mutta hetkessä taas hellä ja salliva, tyynnyttelevä. (MS)

Annikki Alku (tanssi)

Matti Saurama (musiikki