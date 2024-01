Tuppurainen: Netanjahun ilmoitus vahingoittaa rauhanpyrkimyksiä – “Antaa propagandavaltin niille, jotka nimittävät Israelia apartheid-valtioksi”

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun ilmoitus, ettei hänen hallituksensa hyväksy Palestiinan valtion perustamista, eikä kahden itsenäisen valtion mallia, vahingoittaa rauhanpyrkimyksiä ja haittaa Israelin suhdetta tärkeimpiin tukijoihin, Yhdysvaltoihin ja Euroopan unionin jäsenmaihin, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Se antaa propagandavaltin niille, jotka nimittävät Israelia apartheid-valtioksi, Tuppurainen sanoi tänään avauspuheessaan Holokaustin uhrien muistopäivän seminaarissa.

Tuppuraisen mukaan on välttämätöntä, että Israel suostuu sille läheisten demokraattisten oikeusvaltioiden, Yhdysvaltain ja EU-maiden esitykseen humanitaarisesta tulitauosta sekä avun perille pääsystä.

– Israelin tavoite Hamas-terroristijärjestön tuhoamisesta on hyväksyttävä. Samaan aikaan Gazan siviiliväestön kärsimys on kohtuuton ja mahdoton hyväksyä väistämättömänä tosiasiana.

Tuppurainen sanoo, että Israelin poliittisissa päättäjissä ja sen asevoimissa on tavallisia ihmisiä, jotka voivat syyllistyä virheisiin tai ylilyönteihin, mutta Israel on myös maa, jossa nuo puutteet ja virheet voidaan korjata.

– Voi olla, että jo seuraavat vaalit syrjäyttävät vallasta pahimmat ääriainekset. Odotamme myös, että Israelin oikeusjärjestelmä tutkii myös sen omien asevoimien ylilyönnit ja mahdolliset sotarikokset.

– Kun Etelä-Afrikka, joka ei ole tuominnut Venäjän hyökkäyssotaa, on päättänyt syyttää Israelia kansanmurhasta, on hyvä huomata, että Israel on ottanut kansanmurhakanteen vakavasti. Haagin kansainvälisen tuomioistuimen toimivallan kiistämisen sijaan Israel argumentoi omaa näkemystään.

PUHEESSAAN Tuppurainen muistutti myös, että Holokaustin muistopäivää vietetään, ettei maailmanhistorian pahin rikos unohdu.

– Sen uhrit olivat ensi sijassa juutalaisia – unohtamatta, että käyntiin lähtenyt rasistinen murhakoneisto nieli uhreikseen myös Euroopan romaneja. Sen muistaminen on tärkeää kunnioittaaksemme uhreja. Sen muistaminen on myös tärkeää muistaaksemme, että siihen liittyy varoitus. Pahin asia saattoi tapahtua silloin. Se saattaa tapahtua tänään tai huomenna.

Tuppurainen päätti puheenvuoronsa kuitenkin toivoon.

– Juutalaisuus ja juutalainen elämäntapa on säilynyt kaikista vainoista ja vaaroista huolimatta. Kaikkialla Euroopassa meidän tulee vaalia ja tukea juutalaisen elämäntavan säilymistä ja kasvamista osana maanosamme kulttuuria.

– Euroopan unionin komission asiasta laatimaan strategiaan sisältyy useita hyvin perusteltuja tavoitteita. Suomessa perustuslakivaliokunnan ratkaisevassa lausunnossa viime keväältä nostettiin uskonnon harjoittamisen vapaus keskeiseksi perustuslain turvaamaksi oikeudeksi. Linjaus turvasi juutalaista elämäntapaa, tuki Suomen kehittämistä suvaitsevana, kaikille ihmisille hyvänä monikulttuurisena maana.