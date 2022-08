Tuppurainen Orpon omistajaohjaus-puheista: ”Kokoomuksella olisi ollut aikaa korjata tämä tilanne”

Fortumin saksalaisen tytäryhtiön Uniperin tammi-kesäkuun nettotulos jäi yli 12 miljardia euroa tappiolle, kun vuosi sitten tappio oli 20 miljoonaa euroa. Yhtiön oikaistu liikevoitto putosi alkuvuonna lähes 564 miljoonaa euroa tappiolle, kun vuosi sitten voittoa kertyi 580 miljoonaa euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti Johannes Ijäs Demokraatti

Uniperin mukaan yli puolet 12 miljardin euron kansainvälisen IFRS-kirjanpitosäännöstön mukaisesta nettotappiosta liittyy odotettuihin tuleviin kaasurajoitusten vaikutuksiin. Loput ovat muun muassa Nord Stream 2 -kaasuputkea ja Venäjän voimaloita koskevia alaskirjauksia.

Yhtiön toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach korostaa, että Uniperilla on kuukausien ajan ollut merkittävä rooli Saksan kaasutoimitusten vakauttamisessa. Tämä on Maubachin mukaan johtanut miljardien eurojen tappioihin.

TAUSTALLA ON Venäjän kaasutoimitusten jyrkkä vähentyminen. Maubachin mukaan Uniper on saanut venäläiseltä Gazpromilta vain 20 prosenttia tilaamastaan kaasusta. Venäjän pantatessa toimituksiaan kaasun markkinahinta on noussut räjähdysmäisesti.

- Venäjä ei ole luotettava kaasuntoimittaja, Maubach sanoi Uniperin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Venäläisen kaasun puuttuessa Uniper on joutunut myymään muualta kalliilla hankkimaansa kaasua suurella tappiolla.

Maubach kertoo, että Uniper tutkii mahdollisuuksia nostaa oikeusjuttu Gazpromia vastaan. Hän huomauttaa, että Gazpromilla olisi mahdollisuus hankkia kaasua spot-markkinoilta täyttääkseen sitoumuksensa Uniperia kohtaan.

Gazprom vetoaa teknisiin ongelmiin kaasutoimituksissaan.

Maubachin mukaan Wilhelmshaveniin rakennettava LNG-terminaali on nyt yhtiölle yksi tärkeimmistä prioriteeteista. LNG:llä eli nesteytetyllä maakaasulla voidaan korvata venäläistä maakaasua. Toimitusjohtaja kertoo, että Uniper käy neuvotteluja monien tahojen kanssa LNG-toimituksista.

HEINÄKUUSSA FORTUM solmi Saksan valtion kanssa vakauttamispaketin, jonka myötä Saksan valtio hankkii Uniperista 30 prosentin osuuden ja Fortumin osuus yrityksessä laskee 56 prosenttiin.

Osana pakettia Saksan valtio on sitoutunut tukemaan yhtiötä miljardien suuruisella rahoituksella. Lisäksi Uniper on saamassa luvan siirtää 90 prosenttia kaasun ostohinnasta asiakkaidensa maksettavaksi viimeistään lokakuun alussa. Saksan hallitus on valmiudessa antaa Uniperille lisää tukea, mikäli Venäjä jatkaa kaasun vientirajoituksia ja Uniperin kertyneet nettotappiot ylittävät yhteensä 7 miljardia.

Toimitusjohtaja Maubach arvioi, että paketin avulla estetään ketjureaktio, joka olisi saanut aikaan vielä enemmän vahinkoa. Hänen mukaansa Uniperin tärkein prioriteetti on nyt panna vakauttamispaketti nopeasti täytäntöön.

Tiedotustilaisuudessa Maubachilta kysyttiin, tekeekö Fortum tarpeeksi helpottaakseen Uniperin ahdinkoa. Toimitusjohtaja muistutti Fortumin alkuvuonna myöntämästä kahdeksan miljardin euron tukipaketista.

Maubach huomautti myös, että Uniperin osakkeenomistajille on syntynyt miljardimenetyksiä, kun yhtiön arvosta on sulanut yli 80 prosenttia eikä tavanomaisia osinkoja ole kyetty maksamaan.

Uniperin osakekurssi oli keskiviikkona iltapäivällä lähes seitsemän prosentin laskussa Frankfurtin pörssissä.

Fortum kertoo osavuosituloksestaan 25. elokuuta. Tuolloin saadaan lisätietoa Uniperin vaikutuksesta suomalaisyhtiön tulokseen.

OMISTAJAOHJAUKSESTA VASTAAVA ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) toteaa Demokraatille, että Suomen valtio ei Fortumin enemmistöomistajana kommentoi tänään julkistettua Uniperin tulosta.

– Fortum puolestaan Uniperin enemmistöomistajana tulee ottamaan Uniperin tulokseen kantaa omassa tulosjulkistuksessaan myöhemmin elokuussa.

Tuppuraisen mukaan Fortumin tulosjulkistuksen yhteydessä myös valtioneuvoston omistajaohjaus voi esittää oman arvionsa.

Tuppurainen huomauttaa, että vakavat vaikeudet jatkuvat kaasu- ja energiamarkkinoilla.

– Taustalla on Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa ja Venäjän käymä matalan intensiteetin energiasota Eurooppaa kohtaan. Venäjä käyttää valtionyhtiö Gazpromia käsikassaranaan manipuloidakseen energiamarkkinoita.

Tuppurainen jatkaa olevan ilmeistä, että Gazrpom säännöstelee maakaasutoimituksia Eurooppaan, mikä pitää energiahintoja poikkeuksellisen korkealla.

– Oli tärkeää, että kesällä päästiin yhteiseen sopimukseen Uniperin pelastamiseksi. Erityisen tärkeää on, että sopimukseen sisältyy perälauta tappioille. Tappioraja sovittiin 7 miljardiin. Nyt tätäkin kokonaisuutta vasten on tärkeää, että tällainen tappioraja on olemassa.

YLE KERTOO, että kokoomus haluaa eduskunnan tekevän selvityksen valtion omistajapolitiikasta ja mahdollisesti tarvittavista muutoksista. Sen jälkeen olisi puheenjohtaja Petteri Orpon (kok.) mukaan arvioitava, millaisia muutoksia omistajapolitiikkaan tarvitaan tulevalla hallituskaudella.

– Tällä vaalikaudella Marinin hallitus on merkittävällä tavalla tiukentanut otetta valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta. Omistajaohjauksen periaatepäätös antaa suuntaviivat sille, millä tavalla yhtiöiden kanssa käydään tiivistä dialogia. Tätä dialogia on entisestään tiivistetty. Nyt niissä valtion enemmistöomisteisissa yhtiöissä ja valtio-omisteisissa yhtiöissä, jotka ovat valtioneuvoston kanslian suorassa omistajaohjauksessa, lähes kaikissa on nimittämäni valtion edustaja hallituksessa. Näin ei ole ollut pitkiin aikoihin, Tytti Tuppurainen kommentoi Demokraatille.

Hän nimitti Fortumin hallitukseen virkamiesjäsenen kevään yhtiökokouksessa. Edellisen kerran virkamiesjäsen istui siellä vuonna 2006.

– Kokoomuksella olisi ollut aikaa korjata tämä tilanne jo useita vuosia. On erinomaista, jos kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on nyt tämän kesän perusteella tullut tähän samaan johtopäätökseen, jonka tein keväällä, että virkamiesjäsen on paikallaan olla yhtiöiden hallituksessa edustamassa kasvollista omistajaa aivan kuten kaikilla merkittävillä omistajilla on oma edustajansa yhtiöiden hallituksissa.