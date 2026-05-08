8.5.2026 06:40 ・ Päivitetty: 8.5.2026 06:39
Turistivirta Suomeen kasvoi viime vuonna – jopa australialaisia kävi enemmän
Ulkomaiset matkailijat nostivat yöpymisten määrät Suomessa viime vuonna uusiin lukemiin, kertoo Tilastokeskus. Hotellihinnatkin nousivat aiemmista vuosista, mutta osasyy siihen oli arvonlisäverokannan muutos.
Ulkomaiset matkailijat yöpyivät vuonna 2025 Suomessa laskennallisesti 7,2 miljoonaa kertaa, mikä oli yli kymmenyksen enemmän kuin edeltävänä vuonna.
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä oli vuoden jokaisena kuukautena korkeampi kuin edellisvuonna. Ulkomaisten yöpymisten määrä ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa pandemiaa edeltävän vuoden 2019 tason, Tilastokeskus kertoo.
Yöpymisten kokonaismäärä olikin viime vuonna korkeampi kuin koskaan aiemmin.
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset sen sijaan laskivat prosentilla. Niitä kirjattiin viime vuonna yhteensä 16,1 miljoonaa.
Majoitusliikkeissä kirjattiin viime vuonna yhteensä yli 23 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Kokonaismäärä kasvoi kolme prosenttia toissa vuodesta. Eniten yöpymisiä kirjattiin viime vuonna heinäkuussa: 3,3 miljoonaa.
Vuoden 2025 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, koska majoitusliikkeiden tyyppitietoja tarkistettiin.
ENITEN ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä oli joulukuussa, jolloin ne myös ensi kertaa ylittivät määrässä kotimaisten matkailijoiden yöpymiset.
Eniten Suomessa yöpyi matkailijoita Saksasta, Britanniasta ja Ruotsista. Suhteellisesti eniten yöpymiset kasvoivat japanilaisten ja australialaisten matkailijoiden keskuudessa. Yöpymisten määrä kasvoi edellisvuodesta kaikissa suurimmissa lähtömaissa.
Maakunnittain yöpymisiä kirjattiin eniten Uudellamaalla ja toiseksi eniten Lapissa. Toisin kuin muissa maakunnissa, Lapissa ulkomaisia yöpymisiä oli enemmän kuin kotimaisia.
HOTELLIHUONEEN hinta oli viime vuonna keskimäärin 127 euroa yöltä. Keskihinta nousi edellisvuodesta kolmella eurolla.
Hinnat nousivat eniten Lapissa, jossa hotellihuoneesta sai pulittaa keskimäärin 207 euroa. Vuonna 2024 hotellihuoneen hinta Lapissa oli keskimäärin 185 euroa.
Hotellihuoneiden keskihinnat sisältävät arvonlisäveron, joka oli viime vuonna 14 prosenttia. Vuonna 2024 majoituspalveluiden arvonlisäverokanta oli 10 prosenttia.
