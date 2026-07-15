Turkin oppositio on yhä ahtaammalla – 10 vuotta sitten sotilaat yrittivät syöstä Erdoganin vallasta

Turkissa vietetään keskiviikkona vallankaappausyrityksen 10-vuotispäivää. Heinäkuussa 2016 presidentti Recep Tayyip Erdogan yritettiin syrjäyttää vallasta sotilaiden avulla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Erdoganin kannattajien ja kaappausyritykseen osallistuneiden sotilaiden välisissä väkivaltaisuuksissa kuoli ainakin 250 ihmistä. Lisäksi yli parituhatta ihmistä haavoittui.

Kyseessä oli viides kerta, kun Turkissa sotilaat puuttuivat suoraan tai välillisesti siviilihallituksen toimiin Turkissa. Vuoden 2016 tapahtumat ja yksityiskohdat ovat yhä osin hämärän peitossa.

Erdogan on syyttänyt vallankaappausyrityksestä Yhdysvalloista käsin liikettä johtanutta saarnaajaimaamia ja kilpailijaansa Fethullah Güleniä. Hän kuoli toissa vuonna 83-vuotiaana Pennsylvaniassa.

NOPEASTI KUKISTETTUA vallankaappausyritystä pidetään käänteentekevänä Turkin lähihistoriassa. Verisen yrityksen jälkeen itsevaltainen Erdogan on vahvistanut otettaan entisestään.

Seuraavana vuonna Turkissa järjestettiin Erdoganin määräämä kansanäänestys perustuslain muutoksesta, jossa Turkki siirtyi parlamentaarisesta demokratiasta vahvasti presidenttijohtoiseen järjestelmään.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat pitäneet pidätyksiä ainakin osittain mielivaltaisina ja ihmisoikeuksia rikkovina.

PIDÄTYKSET ovat jatkuneet tähän päivään asti. Turkissa syyttäjät antoivat maanantaina kiinniottomääräyksen lähes tuhannesta liikkeen jäseneksi epäillystä ihmisestä.

Erdogan sanoi vuosipäivän puheessaan tavoitteena olevan Turkin ilman terrorismia. CNN Türk -kanavan uutissivuston mukaan hän sanoi aikovansa ”jatkaa tällä tiellä varmoin askelin”.

Gülenin johtamaan kulttiliikkeeseen uskotaan enimmillään kuuluneen jopa noin kuusi miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Myös Suomessa on liikkeen seuraajia. Turkki pitää liikettä terroristijärjestönä.

ERDOGAN ja hänen AK-puolueensa hävisivät vuoden 2024 paikallisvaalit, ja hänen hallituksensa suosion arvioidaan vajonneen matalimmalle tasolla koskaan hänen valtakautensa aikana. Opposition mukaan tämä ei ole pysäyttänyt opposition tukahduttamista, joka on kuluneen vuoden aikana kiihtynyt.

Esimerkiksi Istanbulin suosittu oppositiopormestari Ekrem Imamoglu on ollut vankilassa viime vuoden maaliskuusta lähtien.

BBC:n turkinkielisen sivuston mukaan 2024 paikallisvaaleista lähtien yli 40 vaaleissa valittua oppositiopormestaria tai aluejohtajaa on pidätetty, otettu virastaan tai korvattu hallinnon nimittämällä henkilöllä.

BBC:n vallankaappausyrityksen vuosipäivänä keskiviikkona päivittämien lukujen mukaan pidätetyistä 35 kuuluu tasavaltalaiseen kansanpuolueeseen CHP:hen, kymmenen kurdimieliseen DEM-puolueeseen ja yksi Erdoganin AKP:hen.

Muun muassa lahjusten ottamisesta syytetyt pormestarit ovat kiistäneet heitä vastaan esitetyt syytökset ja sanoneet operaatioiden olevan poliittisia.

STT/Ayla Albayrak