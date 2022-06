Turkin presidentin kanslia hehkuttaa sopimusta Suomen ja Ruotsin kanssa – ”Turkki sai mitä halusi”

Turkki sai Suomen ja Ruotsin kanssa käydyistä neuvotteluista, mitä se halusi, sanoo Turkin presidentin kanslia. Nato-jäsenyyteen liittyvissä neuvotteluissa löydettiin ratkaisu tiistaina Espanjan Madridissa pidettävän Naton huippukokouksen kynnyksellä. Turkki on aiemmin vastustanut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Turkkilaismedioissa on julkaistu lista, jossa käydään läpi neuvottelujen saavutuksia. Muun muassa yleisradioyhtiö TRT:n mukaan neuvotteluissa sovittiin, että maat tulevat välttämään puolustusteollisuuden vientikieltoja Turkkiin ja että maat tulevat tekemään täyttä yhteistyötä Turkin kanssa kurdijärjestö PKK:ta ja sen haaroja vastaan.

Valtiota lähellä olevan TRT:n, valtiollisen uutistoimisto Anadolun ja sanomalehti Habertürkin julkaisemalla listalla on seuraavat kohdat:

- Täysi yhteistyö Turkin kanssa PKK:ta ja sen haaroja vastaan

- Solidaarisuuden osoittaminen Turkille taistelussa terrorismin kaikkia muotoja vastaan

- Sitoutuminen olemaan tukematta kurdijärjestö PYD:tä, YPG:tä sekä vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä syytettyä Gülen-liikettä

- Turkkiin kohdistuvien puolustusteollisuuden vientikieltojen välttäminen ja yhteistyön kasvattaminen

- Sitoutuminen Ruotsin ja Suomen kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen muuttamiseen terrorismin torjunnassa ja puolustusteollisuudessa

- Yhteistyötä tietojen jakamisessa liittyen terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan

- Konkreettisia toimia terroristien luovuttamiseksi ja kahdenvälisten sopimusten valmistelua

- PKK:n ja sen haarojen varainhankinnan ja värväämisen kieltäminen

- Turkin vastaisen terrorismipropagandan estäminen

- Suomen ja Ruotsin laajemman osallistumisen tukeminen EU:n puolustusyhteistyöhön liittyvässä Pescossa

- Listattujen asioiden täytäntöönpanovaiheita valvovan mekanismin perustaminen

Listalla mainittu kurdijärjestö YPG on ollut merkittävässä roolissa terroristijärjestö Isisin vastaisissa toimissa Syyriassa. YPG tekee yhteistyötä Yhdysvaltain johtaman liittouman kanssa.

PKK:n kanssa Turkki taas on käynyt rauhanneuvotteluja 2010-luvulla. Neuvottelut päättyivät viime vuosikymmenen puolivälissä, jolloin myös neuvotteluosapuolten välinen tulitauko päättyi. Ajatushautomo International Crisis Groupin mukaan kesän 2015 jälkeen yhteenotoissa on kuollut yli 6 000 ihmistä. Surmansa saaneista lähes 600 on ollut siviilejä, yli 3 800 PKK:hon tai sen haaroihin kuuluvia taistelijoita ja yli 1 300 valtion turvallisuusjoukkoihin kuuluvia.

PKK on ajanut myös väkivaltaisesti laajempia kulttuurisia ja poliittisia oikeuksia. Aiemmin järjestön tavoitteena oli itsenäinen valtio, mutta 1990-luvulta lähtien se on pyrkinyt tämän sijaan saamaan kurdeille lisää autonomiaa. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on kuollut vuosikymmeniä kestäneen konfliktin aikana. Heistä suurin osa oli kurdisiviilejä.

Niinistö: Sopu ei johda muutoksiin Suomen lainsäädännössä

Suomen presidentti Sauli Niinistö kertoi eilisessä tiedotustilaisuudessa, että Turkin huolet neuvotteluissa liittyivät erityisesti terrorismin torjuntaan ja asevientiin. Niinistö ei avannut, mitä kukin osapuoli toi esiin keskusteluissa, joihin osallistuivat Suomen Niinistön ja Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin lisäksi myös Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Niinistön mukaan Turkin kanssa saavutettu sopu ei johda muutoksiin Suomen lainsäädännössä. Hän arvioi, että yleisesti ottaen terrorismin vastainen työ tulee tehostumaan.

Sopu ei myöskään muuta Suomen nykyistä suhtautumista kurdijärjestöihin tai gülenisteihin. Euroopan unioni ja myös Suomi luokittelevat kurdien PKK:n terroristijärjestöksi. Sen sijaan EU ja Suomi eivät pidä Gülen-liikettä terroristijärjestönä, mutta Turkki on toista mieltä.

Erdogan ja Biden tapaavat tänään

Aikaisemmin tiistaina Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli puhunut Turkin Erdoganin kanssa puhelimessa, kertoo muun muassa Valkoinen talo sivuillaan. TRT:n mukaan Biden ja Erdogan tapaavat tänään Naton huippukokouksessa.

Ennen matkaansa Espanjaan Erdogan listasi tärkeiksi aiheiksi muun muassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet. Englanninkielisen, turkkilaisen Hürriyet Daily Newsin mukaan Erdogan haluaa keskustella Bidenin kanssa viivästyneistä F-16-hävittäjäkaupoista ja Yhdysvaltain tuesta YPG:lle.

Biden onnitteli Twitterissä Suomea, Ruotsia ja Turkkia löytyneestä sovusta. Tviitissä sanotaan sovun olleen ratkaiseva askel kohti Suomen ja Ruotsin Nato-kutsua.

Biden näkee, että tämä tulee vahvistamaan sotilasliittoa ja yhteistä turvallisuutta. Hänestä sopu on mainio alku aloittaa Naton huippukokoukselle.