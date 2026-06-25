Talous
25.6.2026 10:35 ・ Päivitetty: 25.6.2026 10:51
Turkisbisneksellä menee taas lujaa – keväältä kertyi miljoonavoittoja
Suomen johtava turkishuutokauppayhtiö Saga Furs kertoo parantaneensa huomattavasti tulostaan huhtikuussa päättyneellä puolivuosikaudella.
Yhtiö välittää suomalaistarhoilla kasvatettujen turkiseläinten nahkoja vientiin ulkomaille. Välitysmyynti kasvoi vertailukaudesta lähes 130 prosenttia.
Myynnin arvo oli 227 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 101 miljoonaa euroa.
Samalla Saga Fursin liiketulos kasvoi 1,4 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 3,4 miljoonaa euroa miinuksella.
Yhtiön mukaan erinomainen huutokauppakysyntä nosti keväällä etenkin minkinnahkojen hintatasoa lähes 80 prosenttia. Päämarkkina-alueena oli taas Kiina ja Aasian maat.
Maaliskuun huutokaupan välitysmyynnin arvo nousi yhtiön mukaan korkeammalle kuin kertaakaan yli kymmeneen vuoteen.
Yhtiön toimitusjohtaja sanoo odottavansa seuraavaa, kesäkuun lopun huutokauppaa ja tilikauden tulosta optimistisesti.
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