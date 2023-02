Turkissa on pidätetty ihmisiä rakennusten romahtamisen ja ryöstelyn vuoksi

Maanjäristysten runtelemassa Turkissa on tähän mennessä määrätty kiinniotettavaksi 113 ihmistä rakennusten romahtamisen vuoksi, kertoi Turkin varapresidentti Fuat Oktay valtiollisen Anadolu-uutistoimiston mukaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oktay kertoi myös, että katastrofialueella kymmeneen Turkin maakuntaan on perustettu erityisiä tutkintatoimistoja, jotka keskittyvät maanjäristyksiin liittyviin rikoksiin. Kaikkiaan epäiltyjä on tähän mennessä yli 130, joista yksi on pidätetty.

Oikeusprosessit aloitetaan Oktayn mukaan rakennuksista, jotka ovat kärsineet suuria vahinkoja tai joissa ihmisiä on kuollut tai loukkaantunut.

LÄHES 50 ihmistä on puolestaan pidätetty epäiltynä ryöstelystä tai huijauksesta voimakkaan maanjäristyksen jälkeen, kertoo uutistoimisto Anadolu. Uutistoimiston mukaan epäiltyjä on otettu kiinni kahdeksassa maakunnassa.

Anadolun mukaan suurin osa epäillyistä on otettu kiinni ryöstelystä Hatayn maakunnassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan epäillyillä on ollut kiinni otettaessa hallussaan rahaa, älypuhelimia, tietokoneita, aseita, koruja ja pankkikortteja.

Muutamia ihmisiä on pidätetty uhrin huijaamisesta puhelimitse.

Heti järistyksen jälkeen jotkut epätoivoiset ihmiset murtautuivat päivittäistavarakauppoihin etsimään ruokaa ja vauvatarvikkeita, kun avustuksia ei kuulunut. Nyt ryöstelijät kiertävät elektroniikka- ja vaateliikkeitä, ja lisäksi useita pankkiautomaatteja on revitty auki ja tyhjennetty.

TURKISSA on meneillään useita tutkintoja maanjäristyksen jälkeisestä ryöstelystä. Uutistoimisto AFP:n mukaan ryöstelijät ovat tunkeutuneet sisään rakennuksiin rikkomalla ikkunoita ja vieneet sitten mennessään mitä ikinä eteen on tullut. Monet ovat päätyneet vartioimaan kotejaan ,autojaan ja liikkeitään estääkseen varastelun.

Maanantainen maanjäristys ja sen jälkijäristykset surmasivat yhteensä lähes 26 000 ihmistä Turkissa ja Syyriassa. Järistys oli voimakkuudeltaan 7,8.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan julisti kymmeneen kaakkoisosan maakuntaan poikkeustilan kolmeksi kuukaudeksi järistystuhojen vuoksi. Poikkeustilan tuomien oikeuksien myötä syyttäjät voivat pitää ryöstelystä epäiltyjä kiinni otettuina kolme ylimääräistä päivää aiemmin sallittujen neljän päivän lisäksi.

Erdogan vakuutti aiemmin lauantaina, että Turkki suhtautuu ryöstelyyn ja kidnappauksiin syyllistyneisiin ankarasti.