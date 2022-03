Turkmenistanin vaalit pidetty: Diktaattorin pojasta tulee presidentti

Turkmenistania itsevaltaisesti hallinneen presidentin Gurbanguly Berdymuhamedovin poika on voittanut maan presidentinvaalit. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta ilmoittivat Turkmenistanin viranomaiset. Maan vaalikomitean mukaan 40-vuotias Serdar Berdymuhamedov voitti vaalit 73 prosentilla äänistä.

Hänen isänsä hallitsi maata 15 vuotta. Viime kuussa 64-vuotias presidentti totesi, että maa tarvitsee ”nuoria johtajia” ja ilmoitti vaalien järjestämisestä.

Turkmenistan on entinen neuvostotasavalta, jossa on runsaasti muun muassa kaasuesiintymiä. Maa on yksi maailman eristyneimmistä valtioista.