Turun Satama haluaa laivayhteyden Puolaan – ”Yhteisenä tavoitteena on linjaliikenteen käynnistyminen viimeistään vuonna 2023”

Turun Satama haluaa käynnistää säännöllisen laivayhteyden Puolaan. Turun Satama on keskustellut asiasta puolalaisen Gdynian sataman kanssa, jonka kanssa se solmi vuonna 2019 aiesopimuksen yhteistyöstä.

Sopimuksen tavoitteena on säännöllisen rahti- ja matkustajalaivaliikenteen avaaminen Turun ja Gdynian välille.

Turun Sataman toimitusjohtajan Erik Söderholmin mukaan molempien satamien toiveena on ollut yhteistyön nopea edistyminen, mutta koronapandemia on hidastanut suunnitelmien etenemistä. Tänä syksynä neuvotteluja on tarkoitus tiivistää.

– Yhteisenä tavoitteena on linjaliikenteen käynnistyminen viimeistään vuonna 2023, Söderholm kertoo Turun Sataman tiedotteessa.

Puolan pohjoisrannikolla sijaitseva Gdynia on yksi maan kolmesta suurimmasta satamasta. Viime vuosina satamassa on panostettu mittavasti sataman infrastruktuurin ja maayhteyksien kehittämiseen.

Vaihtoehto Via Balticalle

Söderholmin mukaan säännöllinen linjalaivayhteys Puolaan tukisi koko läntisen Suomen elinkeinoelämää. 24 tuntia kestävä laivamatka tarjoaisi Söderholmin mukaan kustannustehokkaan vaihtoehdon Via Baltican kautta kulkevalle reitille.

– Vahvassa talouskasvussa olevan Puolan lisäksi yhteys toimisi porttina Keski- ja Etelä-Euroopan markkinoille niin vientiä kuin tuontia ajatellen, Söderholm maalailee.

Turun Sataman operatiivisen johtajan Antti Pekanheimon mukaan lähtöjä Puolaan olisi näillä näkymin kaksi kertaa viikossa.

– Molemmat satamat ovat vahvasti sitoutuneet yhteistyöhön, joten tällä hetkellä ykkösasiana on oikean varustamokumppanin löytäminen, Pekanheimo sanoo tiedotteessa.