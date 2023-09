Turun tunnin junalle ei ole perusteita – kaksoisraide Tampereen ja Seinäjoen välille on välttämätön

Eduskunta on aloittanut työnsä ja vuoden 2024 talousarvion käsittely on alkamassa. Käsittelyyn kuluu koko syksy niin, että lopullisesti talousarvio hyväksytään joulukuussa. Harry Wallin Kunnallisneuvos, Seinäjoki

Orpon hallituksen hallitusohjelmassa todetaan liikenteen osalta, että liikenneverkkoa kehitetään koko Suomessa. Hallituksen liikennepolitiikan tavoitteena on koko Suomen kasvun ja elinvoiman lisääminen. Liikennepolitiikassa tuetaan kasvua, investointeja ja työllisyyttä, edistetään kestävien liikennemuotojen käytön mahdollisuuksia ja vähennetään päästöjä.

Raideliikenteestä tehdään entistä kilpailukykyisempi liikennemuoto lähes 1,4 miljardin euron erillisellä raideinvestointipaketilla, jolla rakennetaan uusia yhteyksiä (ns. tunnin juna Helsingistä Turkuun ) ja kehitetään nykyistä rataverkkoa. Ohjelmassa on mainittu muun muassa seuraavat hankkeet: päärataa kehitetään nykyisellä ratakäytävällä Helsinki-Tampere-välillä, toteutetaan kaksoisraide Oulun ja Limingan välillä ja sähköistetään Tornio-Kolari-väli. Myös Itä-Suomen yhteyksiä kehitetään lisäämällä Savon radan kapasiteettia ja nopeuksia Kouvolan ja Kuopion välillä.

Tarkastelin Väyläviraston tilastoja vuoden 2022 kaukoliikenteen matkustajamääristä ja tavaraliikenteessä kuljetettuja tonneja. Näihin lukuihin investointien pitäisi perustua. Tulos on hyvin selkeä. Turun niin sanottua tunnin junaa ei voi perustella matkustajamäärillä eikä tavaraliikenteellä. Helsinki-Turku-välillä oli vuonna 2022 vain 1,38 miljoonaa matkustajaa, kun Seinäjoki-Tampere välillä oli matkustajia peräti 3 miljoonaa eli kaksinkertainen määrä. Myös Kokkola-Seinäjoki-välillä matkusti peräti 1,85 miljoonaa matkustajaa.

Tavaraliikenteessä, joka on vähintään yhtä tärkeää kuin henkilöliikenne, tilanne on murskaava. Helsingin ja Turun välillä kuljetettiin tavaraa vain 60 000 tonnia, kun Seinäjoki-Tampere-välillä kuljetettiin 2,1 miljoonaa tonnia. Ukrainan sodan johdosta Venäjän rautatieliikenne on loppunut ja tavaraliikenteen painopiste on siirtynyt pääradalle. Pääradan varrelle on keskittynyt Suomen teollisuuden selkäranka, joten paine radan käytölle lisääntyy.

Orpon hallituksen linjaus hylätä pääradan, Suomi-radan, asettaminen ykköskohteeksi rautateiden kehittämiseen hallituskaudella on hämmentävä. Tilalle tuli niin sanottu siltarumpupolitiikka, jossa sovittiin sulle-mulle politiikasta. Turun tunnin juna tuli tärkeimmäksi kohteeksi, vaikka tilastot kertovat muuta. On huolestuttavaa, jos tämä on hallituksen linja myös muissa asioissa.

Kirjoittaja on SDP:n entinen kansanedustaja ja kunnallisneuvos Seinäjoelta.

Mielipidekirjoitus on julkaistu aikaisemmin myös Ilkka-Pohjalaisessa.