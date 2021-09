Turvallisesti kohti ensi vuotta

Hallitus käy parhaillaan neuvotteluja tulevan vuoden budjetista. Työllistymistä edistävät toimet, ilmasto asiat, opiskelijoiden asema työmarkkinoilla ja mm. poliisin rahoitus ovat niitä asioita, jotka hallituksen on yhdessä ratkaistava. Eduskunta on juuri aloittanut syksyn istuntokauden ja on hyvä huomata, että vaalikausi on jo yli puolen välin. Jokaisella puolueella on varmasti paineita saada omat itselle tärkeät asiat vielä eteenpäin.