”Turvallisuuden rinnalla on pidettävä kiinni hyvinvoinnista” – SDP:n Mäkisen mukaan julkisen talouden suunnitelmassa otetaan vakavasti tarpeet investoida Suomen turvallisuuteen ja tulevaisuuteen

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026 on lähetekeskustelussa tänään tiistaina eduskunnassa.

– Kehysriihi käytiin jälleen kriisitunnelmissa, kun koronan rinnalla Euroopassa on sota. Kehysriihen linjauksilla vahvistetaan kuitenkin merkittävällä tavalla Suomen turvallisuutta, luodaan näkymää tulevaisuuteen ja rakennetaan kestävää kasvua, Mäkinen sanoo tiedotteessaan.

Mäkinen huomauttaa, että vastuullista politiikkaa tehdään ajassa. Kun ulkopuolelta tuleva kriisi toisensa jälkeen koettelee Suomen taloutta ja toimintaympäristöä, on siihen reagoitava siten, että vaikutuksia hillitään tässä ja nyt, mutta samalla rakennetaan tulevaisuuden menestyksen mahdollisuuksia.

– Me kaikki suomalaiset varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että on tärkeää tehdä merkittäviä lisäpanostuksia maanpuolustukseen, kyber- ja rajaturvallisuuteen sekä pakolaisten auttamiseksi. Aikana, jolloin inflaatio kurittaa erityisesti pienituloisia, hoivavelka realisoituu ja koulutuksen tarve on suuri, näitä menoja ei voida leikata toisaalta.