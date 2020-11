Turvallisuus puhutti eduskuntaa – Zyskowicz: ”Minä kannatan EU:n militarisoimista”

Eduskunta kävi tänään keskustelua valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Selonteon laadintaan on osallistunut myös parlamentaarinen työryhmä, joten kovin suuria linjaeroja puolueiden kesken ei ollut havaittavissa. Johannes Ijäs Demokraatti

Tosin perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit syyttivät selontekoa ideologisuudesta.

– Perinteisistä linjauksista huolimatta vuoden 2020 selonteon sisällön arvopainotukset ovat kuitenkin huomattavan erilaiset kuin vuoden 2016 selonteossa. Sisältöä leimaavat vahvasti hallituksen aatteet ja ideologia. Tärkeimmäksi teemaksi selonteossa nousevat ihmisoikeudet, mutta myös ilmastonmuutoksen hillintä ja sen näkeminen turvallisuusasiana erottuu osakseen, perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén sanoi.

Samalla viestillä oli liikenteessä kristillisdemokraattien Päivi Räsänen:

– Selonteon painotuksissa näkyy hallituksen ideologinen agenda. Sinänsä tärkeitä ilmasto- ja ympäristöasioita mainitaan sanoinakin lähes sata kertaa. Itse pääasia, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja sen tavoitteet, uhkaa jäädä hiukan varjoon, Räsänen sanoi.

– Totta kai niissä näkyvät erilaiset painotukset ja erilaiset näkökulmat. En ole siitä kuitenkaan huolissani. Olisin enemmän huolissani, jos tällaisia erilaisia näkemyksiä ei olisi, SDP:n Erkki Tuomioja kuittasi.

RKP:n Eva Biaudet’n mukaan on historiallista, että selonteko ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka määritellään nyt ihmisoikeusperustaiseksi.

SDP:n Kimmo Kiljunen painotti, että ytimessä on laaja turvallisuuskäsite.

Kansanedustaja Mika Kari (sd.) näki selonteon sävyltään aika mollivoittoiseksi.

– Voisi ehkä kutsua sitä murjottajan selonteoksi. Se tulee pitkälti siitä, että tässä kuvataan monia uhkia — mutta kuitenkaan näitä uhkia ei pidä ottaa annettuna ikään kuin itseänsä tai tämmöistä tulevaisuutta ennustavana tekijänä, vaan niin, että Suomella on mahdollisuus vaikuttaa näiden uhkien torjuntaan, Kari kuvasi.

– Sanoisin, että tämä on pikemminkin realistin selonteko, eli valitettavasti tilanne on aika mollivoittoinen tällä hetkellä. Mutta siitä olen samaa mieltä kanssanne, että Suomi voi omalta osaltaan ainakin jonkun verran vaikuttaa tähän ympäristöön, ja tietysti meidän pitää näin toimia, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) jatkoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kuvasi, miten Donald Trump edellytti Naton eurooppalaisten jäsenmaiden ottavan enemmän vastuuta omasta sotilaallisesta turvallisuudestaan ja sen rahoittamisesta.

– Kysyisinkin: näkeekö ministeri sellaista riskiä, että tämä nähty orastava ryhdistäytyminen Euroopassa nyt herpaantuu ja aletaan taas luottaa siihen, että amerikkalaiset hoitavat ja maksavat? Halla-aho kysyi.

SDP:n Johannes Koskinen totesi, että Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen näyttäisi, että on parin kuukauden mahdollisuuksien aikaikkuna, jossa pitäisi valmistella sitten linjaa, miten saadaan Yhdysvaltoja mukaan samalle linjalle painottamaan laajan turvallisuuden kysymyksiä mutta myös tulemaan mukaan kaikkiin kansainvälisiin järjestöihin ja sopimuksiin.

”Nyt olisi sininen hetki.”

SDP:n Hussein al-Taeen mukaan EU:n sisäisen yhteisen puolustuksen pitäisi näkyä voimakkaammin selonteossa.

– Tässä kysymyksessä olen havainnut aina, että kun Lähi-idässä tai Afrikassa leimahtaa konflikti, ensisijaiset kärsijät ovat ne paikalliset ihmiset ja toissijaiset kärsijät hyvin nopeasti eurooppalaiset. Tässä kohtaa Suomen täytyy olla vahvistamassa EU:n sisäistä puolustusta. Meillä on 27 maata, 27 armeijaa, ja ihmettelen, miten me emme ole kytköksissä tähän turvallisuusyhteistyöhön vielä voimakkaammin ja sitä kasvattaen. Nyt on taas neljä vuotta aikaa, kun Yhdysvalloissa on uusi hallinto, ajaa tätä sisään ja eteenpäin, jotta emme olisi muiden varassa tulevaisuudessa, al-Taee sanoi.

– Presidentti Trump hävisi presidentinvaalit, mutta hänen kannatuksensa ja USA:n demokraattinen kehitys viittaavat siihen, että tulevaisuudessa USA:n mielenkiinto on entistä vähemmän Euroopassa. Tämä korostaa EU:n turvallisuus‑ ja puolustuspolitiikan kehittämistä ja vahvistamista. Salin vasemmalla laidalla joskus varoitetaan EU:n militarisoimisesta. Minä kannatan EU:n militarisoimista, jos sillä tarkoitetaan sitä, että Euroopan unioni kantaa lisääntyvää vastuuta omasta turvallisuudestaan, ja nyt tarkoitan nimenomaan perinteistä turvallisuutta, sanoi puolestaan Ben Zyskowicz (kok.).

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman totesi, että hallituksen selontekoa luonnehtii jatkuvuus. Hän myös pitää tärkeänä laajan turvallisuuden käsitteen nousemista esiin.

– Jos me nyt katsomme, minkälaiset uhat horjuttavat ja saattavat tuottaa riskejä turvallisuuteen, sieltä nousevat terveysuhat, ilmastonmuutos ja sitten globaali eriarvoisuus. Ja näitä uhkia ja ongelmia ei suurvaltapolitiikalla eikä asevaraisella turvallisuudella ratkaista. Sen vuoksi nyt, kun Amerikoissa Joe Biden on tulossa Yhdysvaltain presidentiksi, niin nyt olisi sininen hetki, ja toivon että Suomi on tässä aktiivinen.