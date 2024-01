Turvapaikanhakijoiden valtionrajarikostutkinnat loppuvat yleensä lyhyeen

Turvapaikanhakijoihin kohdistuvat valtionrajarikostutkinnat päättyvät yleensä Rajavartiolaitoksessa varsin lyhyeen. Mutta joitakin poikkeuksiakin on.

Valtionrajarikokseen syyllistyy, jos esimerkiksi ylittää Suomen rajan ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja tai saapuu maahan muun kuin virallisen rajanylityspaikan kautta. Rikoslain mukaan valtionrajarikoksesta ei kuitenkaan tuomita, jos ulkomaalainen hakee pakolaisuuden perusteella turvapaikkaa tai hän on ihmiskaupan kohteena.

Joissakin tilanteissa myös turvapaikanhakijaksi alun perin ilmoittautunut ihminen voi kuitenkin saada rangaistuksen mainitusta rikoksesta. Rangaistus voi olla sakkoa tai vankeutta enintään vuosi.

- Yksittäisissä tapauksissa tuomitseminen on mahdollista. Jonkin verran on sellaisia tapauksia, joissa ihminen vaikkapa ensin hakee turvapaikkaa ja sitten saattaa hetken päästä peruuttaa hakemuksensa. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa voidaan jatkaa valtionrajarikoksen tutkintaa pidemmälle, sanoo yksikönpäällikkö Tomi Kivenjuuri Rajavartiolaitoksen esikunnasta.

ELOKUUSTA lähtien itärajan kautta on tullut Suomeen reilut 1 300 turvapaikanhakijaa. Viranomaisten mukaan turvapaikanhakijoiden runsaan tulon taustalla on Venäjän toiminta eli se, että itänaapurista ohjataan nimenomaisesti ihmisiä Suomeen. Tämän takia Suomen itäraja on tälläkin hetkellä täyssulussa uusien tulijoiden saapumisen estämiseksi.