”Turvassa oleminen on yksi perustarpeistamme” – Eduskunnan parisuhdeverkosto haluaa väkivallattoman parisuhteen tuen neuvoloihin

Väkivallattoman parisuhteen tuki on saatava perhekeskuksiin ja neuvoloihin, eduskunnan parisuhdeverkosto vaatii.

Eduskunnan parisuhdeverkosto haluaa nostaa valtakunnallisen parisuhdeviikon (6.-12.11.) lähestyessä esille parien ja perheiden turvallisen arjen merkityksen hyvinvoinnille.

Verkosto muistuttaa tiedotteessaan, että turvallisuuden kokemusta vahvistavat ja ylläpitävät turvallinen ympäristö sekä turvalliseksi koetut ihmissuhteet. Parisuhteessa turvallisuutta lisäävät kokemukset omana itsenään hyväksytyksi ja arvostetuksi tulemisesta sekä siitä, että kumppaneilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ajatuksineen ja tunteineen. Myös ulkoiset tekijät, kuten taloudellinen tilanne, perheenjäsenten ja läheisten terveys tai aikuisten työ- ja opiskelutilanne, vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen.

– Turvassa oleminen on yksi perustarpeistamme. On erittäin huolestuttavaa, että tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan merkittävä osa nuorista on kokenut vanhempien tai muiden huolta pitävien aikuisten henkistä väkivaltaa. Siksi palveluiden rakenteiden tulee olla sellaiset, että ammattilaiset pystyvät ottamaan turvallisen parisuhteen puheeksi perheitä kohdatessaan esimerkiksi neuvoloissa ja perhekeskuksissa, verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Parisuhdeverkosto muistuttaa, että vanhempien parisuhteella ja suhteen dynamiikalla on suuri merkitys lasten ja nuorten turvallisuuden kokemukselle ja kasvuympäristölle. Verkosto katsoo, että suhteen osapuolten hyvinvointia vahvistetaan ja lasten psyykkiselle hyvinvoinnille luodaan vankkaa pohjaa vahvistamalla vanhempien vuorovaikutus- ja tunnetaitoja erityisesti ristiriitoja ratkaistaessa.

– Turvattomuuden tunteella ja väkivallan eri muodoilla on perheissä vakavia pitkäkantoisia seurauksia. Korjaavat palvelut ovat merkityksellisiä, mutta varhainen matalan kynnyksen tuki parisuhteiden haasteissa säästää sekä inhimillistä kuormitusta että yhteiskunnan kustannuksia, verkoston varapuheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen (kok.) sanoo tiedotteessa.

Suomessa lähisuhdeväkivalta on vakava ongelma. Parisuhdeverkosto kuvaa tiedotteessa, kuinka väkivallan kierre on usein ylisukupolvinen ja väkivallasta aiheutuu yhteiskunnallemme merkittäviä kustannuksia. Lapsille vanhempien välisen väkivallan todistaminen on yhtä haavoittavaa kuin väkivallan kokeminen.

– Väkivallan ennaltaehkäisy on tiedon välittämistä, asenteiden sekä arjen muokkaamista turvallisemmaksi ja eri ikäisille suunnattujen matalan kynnyksen palveluiden mahdollistamista, verkoston varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) sanoo.