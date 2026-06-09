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Politiikka

9.6.2026 08:35 ・ Päivitetty: 9.6.2026 08:37

Turvealoite etenee eduskuntaan – tästä on kyse

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää, eikä se ole verrattavissa fossiilisiin polttoaineisiin.

Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun kansalaisaloite turpeen määrittelystä uusiutuvaksi etenee eduskuntaan. Vuonna 2021 eduskuntaan edennyt aloite kuitenkin raukesi vaalikauden päättyessä.

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