Tutkija arvioi vihreiden tilanteen: Niinistön varjo ei hänen mukaansa näy – näkee löysyyttä yleispuolue-puheissa

Politiikan tutkija, valtio-opin dosentti Rauli Mickelsson sanoo, että vihreisiin on tullut viimeisen noin viiden vuoden aikana mukaan paljon tekniikan ihmisiä. Johannes Ijäs Demokraatti

Jos aiemmin biologit ja yhteiskuntatieteilijät olivat vahvoilla, nyt insinöörit ja tekniikan ihmiset ovat päätymässä vahvoihin ja näkyviin asemiin.

– Uskon, että tekniikan ihmiset ovat havahtuneet enemmän ilmastomuutokseen. Kun vihreät aloitti, välttämättä tällaista tilannetta ei ollut, Mickelsson toteaa.

Tekniikan alan taustaa nostettiin esiin myös vihreiden eduskuntaryhmästä:

Vihreät piti viikonloppuna etäpuoluekokouksen. Mickelssonin näkemysten taustalla on muun muassa se, että varapuheenjohtajistoon valituista kaksi kolmesta on diplomi-insinöörejä, kansanedustajat Atte Harjanne ja Hanna Holopainen. Yksi uusista varapuheenjohtajista, Iiris Suomela taasen on yhteiskuntatieteilijä.

Demokraatti pyysi vihreitä tutkinutta Mickelssonia analysoimaan puolueen tilannetta. Mickelsson on myös itse aktiivivihreä. Hänet valittiin kokouksessa puoluevaltuuskunnan varajäseneksi.

Kun nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo jää piakkoin perhevapaalle, hänelle valitaan sijainen niin puheenjohtajaksi kuin ministeriksi.

Harjanteen Mickelsson luonnehtii olevan enemmän markkinataloutta korostava henkilö kuin Iiris Suomelan.

Holopaisen painotuksista tutkija puolestaan nostaa esiin aluepolitiikan.

– Se on aika keskustelematon aihe vihreissä. Kaupunkipolitiikasta on kyllä keskusteltu, mutta ei välttämättä aluepolitiikasta, Mickelsson sanoo.

”Muut olivat kuitenkin melko samanlaisia.”

Vihreiden entisen puheenjohtajan Osmo Soininvaaran päätoimittama vihreähenkiseksi luonnehdittu Verde-julkaisu katsoo tuoreessa kirjoituksessaan, että ”Harjanne sai niin ison eron Suomelaan ja Holopaiseen, että häntä lienee vaikea sivuuttaa valinnoissa”.

– Harjanne koetaan Soininvaaran seuraajaksi tai saman linjan ihmiseksi, Mickelsson sanoo.

– Haluan vielä kerran korostaa, että kannatan Atte Harjanteen valintaa vihreiden varapuheenjohtajaksi. Laajentaisi puheenjohtajiston osaamista ja lisäisi vihreiden kannatusta sen väestönosan keskuudessa, jossa olemme menettäneet kannatusta, Soininvaara puolestaan tviittasi viime viikolla.

Rauli Mickelsson ei osaa sanoa, oliko Harjanteen valinta viesti siitä, että vihreitä pitäisi viedä puolueena enemmän oikealle. Hän arvioi ainakin Harjanteen sukupuolen ja insinööritaustan vaikuttaneen valintaan. Eduskuntapuolueiden nykypuheenjohtajista enemmistö on naisia ja vihreiden eduskuntaryhmässä 20 kansanedustajasta vain 3 on miehiä.

– Ehkä Harjanne kuitenkin erottui muista varapuheenjohtajaehdokkaista. Muut olivat kuitenkin melko samanlaisia, Mickelsson summaa taustaa ja ehdokkaiden puheita.

Vihreissä joudutaan nyt pohtimaan, eteneekö puolue valinnoissaan yhdellä vai kahdella kärjellä eli onko puheenjohtajan sijainen myös ministeri vai valitaanko paikoille eri henkilö.

Puheenjohtajan sijaisen valitsee puoluehallitus ja ministerin sijaisen puoluevaltuuskunta ja eduskuntaryhmä yhdessä.

— Valtuuskunnan voimasuhteet ratkaisevat. Kyllä esimerkiksi Atte Harjanteen takana oli aika iso osa puolueen kokousväestä. Mutta en tiedä, miten iso osa näistä valikoitui vihreän liiton valtuuskuntaan. Ministeristähän päättää myös eduskuntaryhmä, senkään voimasuhteita en tiedä, Mickelsson sanoo.

”Puolue kuin puolue joutuu ottamaan kantaa joka kysymykseen.”

Vihreillä kuntavaalit sujuivat odotuksiin nähden alakanttiin. Puolue on käynyt asiasta jälkipyykkiä. Sitä käytiin myös julkisuudessa jonkin verran. Vihreiden entiset puheenjohtajat hämmästelivät puolueen katoamista talouskeskustelusta.

Etäpuoluekokouspuheissa ei kuntavaaleihin enää juuri palattu.

– Etelän isommissa kaupungeissa tuli tappiota, mutta välttämättä ei kovin paljon muualla. Kuntavaalitappiosta ei puoluekokouksessa kovinkaan paljon puhuttu eikä ketään myöskään pantu siitä ikään kuin tilille, Mickelsson toteaa.

Mickelssonin kotikaupungissa Turussakin vihreiden paikkamäärä tippui valtuustossa peräti neljällä.

– En esimerkiksi Turussa huomannut mitään kovin jyrkkää vastakkainasettelua tai syyttelyä, hän sanoo siitä huolimatta.

Näkyikö entisten puheenjohtajien kaipaama talouskeskustelu sitten puoluekokouksessa? Mickelssonin mukaan ei erityisesti. Toisaalta Mickelsson sanoo, että jokaikisestä asiasta pitäisi varmasti keskustella enemmän. Puheenvuoroissa korostuikin nimenomaan keskustelun tärkeys yleensä.

Puheissa siitä, että vihreiden pitäisi olla enemmän yleispuolue, Mickelsson näkee tautologiaa. Hänen mielestään yleispuolue-sanaa käytetään julkisuudessa löysästi. Hän sen sijaan korostaa puolueiden eri näkökulmia ja lähestymistapoja.

– Puolue kuin puolue joutuu ottamaan kantaa joka kysymykseen. Keskeistä on, että joka puolueella on oma näkökulmansa. Seurasin poliittista keskustelua puoluekokouksessa. Kyllä jäsenet, puoluekokousedustajat ottivat aika suureen määrään asioiden kirjoon kantaa.

Nyt vihreät on aika lailla kadonnut koulutuskeskustelusta. Ville Niinistön puheenjohtajuuskaudella vihreät profiloitui etenkin koulutuksen puolustajana, kun Sipilän (kesk.) hallitus teki koulutusleikkauksia.

– Koulutuksen puolustaminen oli vihreille luontainen kannanotto, koska aika iso osa vihreiden jäsenistä on yliopistokoulutuksen saaneita. Kun asiaa on tutkittu, 60 % tai jopa yli 2017 puoluekokousedustajista oli saanut jonkin korkeakoulutuksen. Koulutusnäkökulma näkyy siinä. Jäsenistöä ja kannattajia kannattaisi laajentaa muihinkin kuin korkeakoulutettuihin. Sitten saataisiin monipuolisempia kantoja asioihin ja keskusteluun myös niitä asioita, jotka eivät tule korkeakoulutettujen mieleen, Mickelsson sanoo.

”Se on Villen tapa kommunikoida.”

Europarlamantaarikoksi siirtynyt Ville Niinistö on viime aikoina tehnyt vahvoja some-ulostuloja myös kotimaan politiikkaan. Mickelsson ei näe, että vahvan entisen puheenjohtajan varjo lepäisi puolueen yllä.

– Se on Villen tapa kommunikoida, hän sanoo aika suoraan asioita. En näe mitenkään Villen varjoa. Puoluekokouskeskustelussa ei taidettu Villen nimeä mainita, joskaan ei juuri mainittu kenenkään muunkaan entisen puheenjohtajan.

Maria Ohisalon Mickelsson sanoo olevan ihan hyvä johtaja.

– Kyllä hän on pärjännyt aika mainiosti. Hän on ihan suosittu ja pidetty ihminen vihreissä, kuunteleva ja fiksu ihminen. Tietysti nyt on vaikea aika, koska on ollut korona-aikaa suurin osa hänen puheenjohtajakaudestaan. Normaali järjestötoiminta ei ole ollut kovin voimissaan.

Vihreiden on sanottu kulkeneen viime aikoina poliittisesti vasemmalle. Mickelsson huomauttaa, että vasemmistolaistumisen sanottiin alkaneen jo Niinistön kaudella.

– Hyvin voi ollakin. Jos katsoo vaalikonevastausten nelikenttiä, suurin osa vihreistä on samassa kasassa demareitten ja vasemmistoliiton kansa. Minähän tein aikanaan artikkelin Politikka-lehteen, taisi olla jo 2004, jossa mietin vihreää puoluekarttaa. Jo siinä vaiheessa totesin, että vihreät on vasemmalle kallellaan. He kuitenkin haluavat vasemmistolle tyypillisiä juttuja, kuten tasa-arvo, redistribuutiota eli tulojen uudelleenjakamista eikä puolue myöskään kavahda voimakasta vero-astetta.

– Aika moni muukin politiikan tutkija on jo aikaa sitten sanonut että vihreät on enemmän vasemmalla kuin oikealla. Vaikka vihreät on yleisesti siirtynyt vasemmalle, se ei tarkoita, ettei olisi oikeistolaisemmin ajattelevia vihreitä kuten Atte Harjanne.

”Ei ole kumma, että se meni nyt läpi.”

Kaikkein isoimman osan mediahuomiosta haukkasi vihreiden puoluekokouksessa niukasti hyväksytty aloite kannabiksen laillistamiseksi.

Käytännössä jos Atte Harjanne tai Iiris Suomela valittaisiin sisäministeriksi, kyseessä olisi Suomen ensimmäinen sisäministeri, joka kannattaa kannabiksen täyttä laillistamista ja vanhojen aiheeseen liittyvien rikosrekisterimerkintöjen poistamista.

Mickelsson sanoo, että kannabiksen laillistamista on ajettu vihreiden piirissä varmaan 30 vuotta.

– Ei ole kumma, että se meni nyt läpi. Aika monessa muussa maassa on tehty samantyyppisiä asioita kuin aloitteessa. Mutta kyllä puoluekokouksessa otettiin aika moneen muuhunkin tärkeään asiaan kantaa ja niitä ei nostettu lainkaan esille, Mickelsson ihmettelee.

Mickelsson puolustaa puoluetta sanoen, että kannabisaloitetteen perustelemiseksi oli tehty paljon työtä.

– Sen keskeinen asia oli se, että pitää saada dekriminalisoinnin avulla kannabiksen käyttö parempaan kontrolliin.

Mickelsson sanoo myös, että asioita pitää nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toteaa, että nostihan Sanna Marinkin (sd.) esimerkiksi työviikon lyhentämistä julkisuuteen.

– Aloitteita pitää tehdä. Jos ei tehdä, missä me sitten oltaisiin. Sinänsä asia ei ole nyt niin hirveän radikaali, tekiväthän kokoomusnuoretkin samansuuntaisen aloitteen kannabiksesta, Mickelsson jatkaa.

Monelle suomalaiselle ehdotus on kuitenkin radikaali ja jakava. Mickelsson nostaa esiin sen, että vihreiden kannattajakunnassa on paljon nuoria, joiden suhtautuminen aloitteeseen on vanhempia ikäpolvia suotuisampi.

Osmo Soininvaara puolestaan sanoi blogissaan olevansa esityksestä samaa mieltä, mutta pelkäävänsä, että se on poliittisesti epäviisas.

Vihreiden puoluehallitus, jota puheenjohtaja Maria Ohisalo johtaa, ei kannattanut kannabiksen laillistamista, mutta vastaesitys meni läpi 2 äänen marginaalilla.