Tutkija kuvailee Saksan kristillisdemokraattien uutta puoluejohtajaa: ”Selvästi konservatiivisempi arvoiltaan”

Saksan kristillisdemokraattien uusi puoluejohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer on Angela Merkeliä selvästi konservatiivisempi arvoiltaan, sanoo tutkija Tuomas Iso-Markku Ulkopoliittisesta instituutista STT:lle. Toisaalta politiikan tekemisen tyyli ja näkemys puolueen paikasta Saksan poliittisella kentällä ovat hyvinkin samankaltaisia kuin Merkelillä.

– Nämä kaksi puolta antavat hänelle hyvät mahdollisuudet toimia puolueen eheyttämiseksi, Iso-Markku kiteyttää.

Kramp-Karrenbauer löi perjantaina Hampurissa puoluekokouksessa toisella äänestyskierroksella vuosien tauon jälkeen takaisin politiikkaan pyrkineen juristi, miljonääri Friedrich Merzin.

Kramp-Karrenbaueria, eli lyhyemmin AKK:ta, pidetään Merziä keskustalaisempana ja Angela Merkelin uskollisena seuraajana.

Äänestystulos oli kuitenkin tiukka, mikä ei tee eheyttämisestä helppoa, ja myönnytykset Merkel-kriittisimmän siiven suuntaan ovat Iso-Markun mukaan välttämättömiä.

Uuden puheenjohtajan valitsivat kristillisdemokraattien tuhatkunta puoluekokousedustajaa Hampurissa perjantaina. Merkel jatkaa edelleen liittokanslerina.

Aiemmin päivällä puheenjohtajan tehtävistä luopunut Merkel puolusti puolueensa demokraattisia arvoja. Merkel sai puheensa yhteydessä valtavat suosionosoitukset, jotka kestivät lähes kymmenen minuuttia. Kokousedustajat osoittivat Merkelille suosiotaan seisten, ja monet heiluttelivat ”Kiitos pomo” -kylttejä.

– Tämä on ollut suuri ilo minulle. Tämä on ollut kunnia, silminnähden liikuttunut Merkel sanoi.

Merkel huomautti, että CDU voitti hänen kaudellaan neljät vaalit pitämällä kiinni periaatteistaan.

– Vaikeina aikoina meidän ei pidä unohtaa kristillistä ja demokraattista pohjaamme, Merkel sanoi.

Hän viittasi populismin nousuun ja yhteisten länsimaisten arvojen hajoamiseen. Kristillisdemokraatteja 18 vuotta johtanut Merkel ilmoitti lokakuussa, ettei asetu enää ehdolle puolueen johtoon.

CDU:lla on ollut ristiriitoja sisarpuolueensa, Baijerin CSU:n kanssa, eikä yhteistyö ole ollut helppoa myöskään hallituskumppani sosiaalidemokraattien kanssa.

Sekä Merkel että Kramp-Karrenbauer ovat Iso-Markun mukaan pragmaattisia ja analyyttisia: he seuraavat ja katsovat tilanteet loppuun asti ja tekevät sitten tarvittavat kompromissit, jos tilanne sitä vaatii.

Vaikka Merkel luopuikin puheenjohtajan paikasta, hänen tavoitteenaan on jatkaa liittokanslerina seuraaviin vaaleihin eli vuoteen 2021 asti. Merkelin kannalta Kramp-Karrenbauer on tässä mielessä puheenjohtajaehdokkaista paras vaihtoehto, Iso-Markku sanoo. Mahdollisuus on nyt olemassa siihen, että yhteistyösuhde toimii hyvin liittokanslerin ja puoluejohtajan välillä.

– Friedrich Merzin valinta olisi ollut selkeästi murroskohta, linjanmuutos.

CDU valitsi uuden johtajan tilanteessa, jossa Saksan perinteisen valtapuolueen suosio on vajonnut ennätyksellisen alas.

– Nyt valittiin henkilö, jolla on lähtökohtaisesti mahdollisuus haalia ääniä oikealta ja vasemmalta, Iso-Markku arvioi.

Kramp-Karrenbauerin vaalikampanjan aikana esittämät Merkeliä jyrkemmät maahanmuuttokannat liittyivät Iso-Markun mukaan ehkä puheenjohtajavaaliin, koska tiedettiin muiden ehdokkaiden olevan jyrkempiä.

– Missä todellinen linja kulkee, jää nähtäväksi.