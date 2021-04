Tutkija: Sputnik-hankinta voisi olla käänteinen näpäytys – ”Venäjän väite, että kaikki politisoidaan, ei pidä paikkaansa”

Rokotteita siis mahdollisesti hankittaisiin Suomeen irrallaan EU:n yhteisistä hankinnoista, mutta kuitenkin Euroopan lääkeviraston EMAn linjauksia noudattaen.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Sputnik-hankinnat voi nähdä eräänlaisena käänteisenä näpäytyksenä Venäjälle.

– Kun Sputnik-oli kehitteillä, korkealta taholta Venäjällä tuli väitteitä, että EU:ssa kampanjoidaan Sputnikia vastaan. Tämä olisi hyvä tapa korostaa sitä, että EU:ssa pandemian torjunnalla tai kansanterveydellä ei politikoida, Lassila sanoo.

EU:n ja Venäjän välillä on Lassilan mukaan käynnissä ideologisoitunut yhteenotto. Kremlissä on vallalla käsitys, jonka mukaan kaikki lännessä Venäjästä sanottu on propagandistista. Samaan aikaan muun muassa arvostetussa läntisessä lääketieteen tutkimusjulkaisussa Lancetissa Sputnikia on kehuttu erinomaiseksi rokotteeksi.