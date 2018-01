Tutkija Ylen uuden toimitusjohtajan valinnasta: ”Toivoisin, että poliitikot katsoisivat tätä vähän kauempaa”

Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen ilmoitti torstaina jättävänsä paikkansa tämän vuoden loppuun mennessä ja siirtyvänsä yksityiselle sektorille. Omasta aloitteestaan Yleisradion jättävä Kivinen ei vielä paljastanut, minne on lähdössä.

Kivisen seuraajan haku käynnistyy heti sekä julkisella että Ylen sisäisellä haulla. Kivinen jatkaa tehtävässään, kunnes Ylelle on valittu uusi toimitusjohtaja.

Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantola näkee Kivisen lähdön Ylen mahdollisuutena uudistua.

– Perinteinen puoluepolitiikka on näytellyt aina aika voimakasta roolia näissä toimitusjohtajan valinnoissa, jos katsoo Yleisradion historiaa. Toivoisin, että poliitikot katsoisivat tätä vähän kauempaa, että tähän tarvitaan ihminen, jolla on ymmärrystä sekä Ylen sisältöpuolesta että sen taloudellisesta toiminnasta.

– Se onkin suuri kysymys, että mistä tällainen ihminen löydetään, Kantola lisää.

Alle 40-vuotiaiden tavoittamisella kiire.

Kantolan mielestä Ylen toimitusjohtajan päätyö on luotsata yhtiö toimimaan suomalaisten eduksi, ei lobata poliitikkoja rahoituksen saamiseksi. Hän toivoisi seuraavan johtajan olevan rohkea, ennakkoluuloton ja hieman rämäpäinen.

– Ihminen, jolla on kiinnostavia ja innostavia ajatuksia siitä, mikä on Yleisradion tulevaisuus. Mediakentällä tällä hetkellä tapahtuvat muutokset ovat niin rajuja, että pelkällä manageerauksella ei enää selviä. Pitäisi pystyä uudistumaan aika nopeasti, jos aiotaan saada kiinni alle 40-vuotiaat suomalaiset, Kantola sanoo.

Yleisradion hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmssonin mukaan Kivisen seuraajaksi etsitään ”sopivaa kombinaatiota”.

– Pitäisi olla henkilö, jolla on kulttuurialan asiantuntemusta, media-alan asiantuntemusta, hän ymmärtää digitalisaatiota ja tekniikkaa, on tosi hyvä strateginen johtaja, innostava henkilöstöjohtaja ja osaisi vielä kommunikoidakin. Emme me tietenkään löydä tällaista superhenkilöä mistään, vaan täytyy katsoa näistä sopiva kombinaatio. Silloin ratkaiseva on kuitenkin se henkilö ja hänen kykynsä johtaa tällaista organisaatiota.

Jääskeläisen lähtö ei vaikuttanut.

Kivinen kertoo STT:lle kypsytelleensä ajatusta lähdöstä kauan.

– Näen, että vastuullisessa tehtävässä olevan henkilön täytyy miettiä, mikä on oikea aika ja tilanne, jossa tällaisen liikkeen voi tehdä. Tähän vaikutti eniten se, että lainsäädännön pohjalta on nyt vakaa näkymä, jonka eteen tehtiin monta vuotta työtä.

Ylen toiminnan rahoittamisessa on Kivisen kaudella siirrytty tv-maksuista veropohjalle.

Kivisen mukaan hänen lähtönsä ei liity entisen vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen lähtöön Ylestä. Jääskeläinen joutui viime keväänä jättämään paikkansa Yleisradion uutisoinnista syntyneen jupakan takia.

– Kahdeksan vuoden aikana on tapahtunut niin monenlaisia dramaattisia asioita, että johtaja ei voi ajatella, enkä ajattele, että joku yksittäinen asia tai tekijä saisi tai voisi vaikuttaa omaan isoon pohdintaan.

Kivisen mukaan Ylellä on tiivis yhteys suomalaisiin. Siitä täytyy pitää kiinni.

– Yle tavoittaa päivittäin jonkun palvelun kautta 76 prosenttia suomalaisista. Se tarkoittaa, että palvelua pitää olla monenlaisille kohderyhmille. Tämä ei tule itsestään. Ylen täytyy olla koko ajan valppaana.