Tutkijan arvio: Kriisitietoisuus on vihreissä varsin korkealla – ”Vaalitulosta ei pystynyt selittämään miksikään torjuntavoitoksi”

Vihreiden historiasta kirjoittanut politiikan tutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta sanoo, että kriisitietoisuus puolueessa on varsin korkealla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Vaalitulos oli niin huono ja tappio niin merkittävä, ettei sitä pystynyt selittämään miksikään torjuntavoitoksi, hän toteaa STT:lle.

Vuonna 2019 vihreät lähti hallitusvastuuseen kaikkien aikojen parhaan tuloksensa jälkeen. Tänä keväänä se menetti kolmanneksen kansanedustajistaan. Puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoitti jättävänsä paikkansa.

Karimäki huomauttaa, että oppositioon jääminen tarjoaa puolueelle mahdollisuuksia kannatuksen nousuun, vaikkei se tekisi merkittäviä avauksia tai muutoksia linjaansa. Toisaalta puolueessa ei odoteta, että tappiosta palaudutaan vain odottamalla.

- Vaikka tappion kaikki tunnustavat, selityksissä on varmasti eroja.

KARIMÄKI luonnehtii tämänkertaisen puheenjohtajakisan ehdokasasettelua eteläsuomalaiseksi. Ehdolla ovat espoolainen Saara Hyrkkö ja kaarinalainen Sofia Virta.

Yliopistotutkija Karimäki kertoo, että puolueeseen on rakentunut asetelma Helsingin ja muun Suomen välille. 2000-luvun puheenjohtajista joka toinen on ollut helsinkiläinen ja joka toinen kotoisin muualta Suomesta.

- Sille on puolueessa tilausta väliajoin, että puheenjohtajan täytyy joskus tulla muualta kuin pääkaupungista.

Hyrkkö on toiminut puolueessa kauemmin. Hän on istunut Espoon kaupunginvaltuustossa vuodesta 2012 alkaen. Virta liittyi vihreisiin kuntavaalien 2017 alla, mutta hän on sen jälkeen ollut kaikissa kunta-, alue- ja eduskuntavaaleissa vihreiden paikallisen listan äänestetyin nimi.

Altavastaajana puheenjohtajakisaan lähtenyttä Virtaa ovat kannattaneet entiset puheenjohtajat Osmo Soininvaara, Pekka Sauri ja Touko Aalto.

OMAN jännityksensä uuden puheenjohtajan valintaan tuo jäsenäänestys. Se laajentaa valinnan tekevien henkilöiden määrän tuhansiin rivijäseniin.

Jäsenäänestys on muodollisesti neuvoa-antava, mutta sitä on pidetty puoluekokousta sitovana. Yli 4 700 vihreää eli 59 prosenttia äänioikeutetuista osallistui torstaina päättyneeseen äänestykseen.

Vihreät äänesti puheenjohtajasta ensimmäisen kerran kuuteen vuoteen. Tuolloin kuuden ehdokkaan joukosta puolueen johtoon valittiin Touko Aalto.

Sen sijaan väistyvä Maria Ohisalo valittiin puheenjohtajaksi kahdesti ilman vastaehdokkaita ja siten ilman äänestystä.

Nyt pidetyn sähköisen äänestyksen tulos julkistetaan lauantaina Seinäjoen puoluekokouksessa, jossa puheenjohtaja virallisesti valitaan. Ensimmäisen linjapuheensa uusi puheenjohtaja pitää sunnuntaina.