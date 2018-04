Tutkijat pakenevat Suomen huonoa tiedeilmapiiriä, rahoitus on retuperällä – ”Nyt on korkea aika lopettaa kurjistumiskehitys”

Yliopistoilta ja tutkimukselta on leikattu yhteensä 600 miljoonaa euroa viimeisten kahdeksan vuoden aikana. Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton mielestä tämä kehitys ei voi enää jatkua. Ne odottavat maan hallitukselta täyskäännöstä, kun se kokoontuu ensi viikolla viimeiseen kehysriiheensä.

– Nyt sen on korkea aika lopettaa pitkään jatkunut kurjistumiskehitys ja nostaa yliopistojen ja tutkimuksen rahoitus kasvu-uralle, liitot vaativat.

Hallituksen visiossa on ollut nostaa tutkimus- ja kehitysrahoituksen bruttokansantuoteosuus neljään prosenttiin. Tällä hetkellä tästä tavoitteesta ollaan hyvin kaukana: viime vuonna tämä BKT-osuus oli 2,7 prosenttia.

Liitot moittivat, että hallituskauden pienet lisärahoitukset ovat olleet kertaluonteisia kärkihankerahoja.

– Tutkimuksen lippulaivatkin rahoitettiin siirtämällä perusrahoitusta erikseen haettavaksi. Kaiken innovaatiotoiminnan kivijalkana toimiva perustutkimus vaatii pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta.

Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto vaativatkin, että yliopistojen perustutkimukseen täytyy pistää lisää rahaa vähintään 100 miljoonaa euroa.

Yliopistojen opetushenkilöstö on supistunut tuhannella vuodesta 2010.

Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti osoittaa, että yliopistojen reaalinen perusrahoitus ei ole edes vuoden 2002 tasolla. Resurssien supistuminen on liittojen mukaan kansainvälisesti harvinainen ilmiö.

Perusrahoituksen rajulla vähennyksellä on ollut vaikutuksensa: yliopistojen opetushenkilöstö on supistunut tuhannella vuodesta 2010 ja vuoden 2011 jälkeen tutkijakoulutettavien määrä on pudonnut 12 prosentilla.

– Tutkijakoulutusasteen suorittaneita on lähtenyt maasta kiihtyvässä tahdissa. Monet lähteneet sanovat erääksi syyksi tiedeilmapiirin huonontumisen, liitoista huomautetaan.

Yliopistoindeksi kirjattiin yliopistolakiin turvaamaan yliopistojen rahoituskehitys myös vaikeina aikoina. Liittojen mukaan se on silti ollut lähes koko ajan joko kokonaan tai puoliksi jäädytetty.

– Koska maan taloudessa menee nyt huomattavasti paremmin kuin hallituskauden alussa, vuoteen 2020 ulottuva ja väliaikaiseksi toimenpiteeksi tarkoitettu yliopistoindeksin jäädytys pitää perua.